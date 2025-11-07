Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία εξέδωσε την Παρασκευή εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και 36 άλλους υπόπτους με την κατηγορία της γενοκτονίας σε σχέση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Τα εντάλματα στοχεύουν πολλούς υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της εισαγγελίας, βρίσκονται ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ, ο υπουργός Συνόρων και Ασφάλειας Εγιάλ Ζαμίρ και ο διοικητής των Ισραηλινών Ναυτικών Δυνάμεων Νταβίντ Σαάρ Σαλάμα.

Στο προσκήνιο επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και θύματα μεταξύ των αμάχων

Η έρευνα επικεντρώνεται σε αυτό που οι τουρκικές αρχές περιγράφουν ως «συστηματική βία εναντίον αμάχων» στη Γάζα. Η εισαγγελία ανέφερε συγκεκριμένα περιστατικά που χρονολογούνται από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον του νοσοκομείου Al-Ahli Baptist Hospital στις 17 Οκτωβρίου 2023 και των ζημιών που υπέστη το νοσοκομείο Ebli Baptist Hospital στις 21 Οκτωβρίου 2023, με αποτέλεσμα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των αμάχων.

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές αναφέρθηκαν επίσης στη δολοφονία εργαζομένων της οργάνωσης World Central Kitchen την 1η Απριλίου 2024, όταν αρκετοί υπάλληλοι χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι κατηγορίες προέρχονται από ισχυρισμούς ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοχεύσει συστηματικά αμάχους και υποδομές στη Γάζα, εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Οι εισαγγελικές αρχές επισήμαναν δηλώσεις που έγιναν μέσω της Sumud Flotilla, η οποία, όπως λένε, προσπάθησε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα μέσω θαλάσσιων διαδρομών.

Πρόσφατες καταγγελίες οδήγησαν σε επίσημη έρευνα για τον Νετανιάχου

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης στις 4, 7, 9 και 10 Οκτωβρίου 2025. Οι τουρκικές αρχές διεξήγαγαν την έρευνα υπό τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης και σε συντονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι τα εντάλματα εκδόθηκαν με την εξουσία που τους έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές διαδικασίες, περιγράφοντας τις φερόμενες πράξεις ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που δικαιολογούν τη συνέχιση της έρευνας.

Η Τουρκία έχει επικρίνει ανοιχτά την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Η τουρκική κυβέρνηση έχει αναστείλει τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ λόγω της σύγκρουσης. Επιπρόσθετα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επιτεθεί προσωπικά στον Νετανιάχου αρκετές φορές.