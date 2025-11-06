Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Στον Ντάφι, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα διατάξει μείωση κατά 10% των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης έφτασε στο ρεκόρ των 36 ημερών.

Το δραστικό αυτό μέτρο ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να προχωρήσουν σε σημαντικές μειώσεις των πτήσεων σε μόλις 36 ώρες, ενώ οι επιβάτες κατέκλυσαν τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών των αεροπορικών εταιρειών με ανησυχίες σχετικά με τις αεροπορικές μετακινήσεις τις επόμενες ημέρες.

Ο Ντάφι δήλωσε ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να ανατραπούν αν οι Δημοκρατικοί συμφωνούσαν να επαναλειτουργήσουν την κυβέρνηση. Η διακοπή λειτουργίας, η μακροβιότερη στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών να εργαστούν χωρίς αμοιβή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να αυξήσει την πίεση στους Δημοκρατικούς για να τερματίσουν το κλείσιμο και έχει αυξήσει όλο και περισσότερο το φάσμα δραματικών διαταραχών στην αεροπορία για να τους αναγκάσει να ψηφίσουν την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί φέρουν την ευθύνη με την άρνησή τους να διαπραγματευτούν σχετικά με βασικές επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Εκατομμύρια ταξιδιώτες έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας λόγω της εκτεταμένης έλλειψης προσωπικού ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες έχουν ήδη επηρεαστεί από την έλλειψη προσωπικού ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

«Εξετάσαμε προσεκτικά ποια είναι η δουλειά μας», δήλωσε ο Ντάφι στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε μια εμπιστευτική αξιολόγηση ασφάλειας σχετικά με τον αντίκτυπο της διακοπής λειτουργίας στους ελεγκτές, η οποία εγείρει ανησυχίες για την απόδοσή τους. «Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε τις δύσκολες αποφάσεις για να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ασφάλεια του εναέριου χώρου» ανέφερε.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, η FAA ανακοίνωσε ότι η μείωση της χωρητικότητας στα αεροδρόμια θα ξεκινήσει από 4%, θα αυξηθεί σε 5% το Σάββατο και 6% την Κυριακή, πριν φτάσει το 10% την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters από πηγές του κλάδου. Η FAA σχεδιάζει επίσης να εξαιρέσει τις διεθνείς πτήσεις από τις περικοπές.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιν Μπέντφορντ, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Μπορούμε να λάβουμε μέτρα σήμερα για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης, ώστε το σύστημα να είναι εξαιρετικά ασφαλές σήμερα και να παραμείνει εξαιρετικά ασφαλές και αύριο».

Αν και η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των 40 αεροδρομίων που θα επηρεαστούν, οι περικοπές αναμένεται να πλήξουν τα 30 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξυπηρετούν πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Ουάσιγκτον, το Σικάγο, η Ατλάντα, το Λος Άντζελες και το Ντάλας. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση έως και 1.800 πτήσεων και πάνω από 268.000 θέσεων σε αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τίποτα δεν θα είναι οριστικό μέχρι να δημοσιεύσει η FAA την απόφαση την Πέμπτη. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να ανακουφίσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η FAA έχει έλλειψη περίπου 3.500 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε σχέση με τους στόχους στελέχωσης και πολλοί από αυτούς εργάζονταν υποχρεωτικά υπερωρίες και έξι ημέρες την εβδομάδα ακόμη και πριν από το κλείσιμο.

Οι αεροπορικές εταιρείες αξιολογούν τον αντίκτυπο

Η FAA προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσε να επιβάλει περισσότερες περιορισμούς στις πτήσεις μετά την Παρασκευή, εάν προκύψουν περαιτέρω προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Airlines (UAL.O), Σκοτ Κίρμπι, παρουσίασε τη στρατηγική της αεροπορικής εταιρείας για τη μείωση των πτήσεων, διαβεβαιώνοντας το προσωπικό και τους πελάτες ότι οι διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και οι πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων-κόμβων θα παραμείνουν αμετάβλητες. Οι περικοπές θα αφορούν τις περιφερειακές πτήσεις και τις εγχώριες πτήσεις που δεν πραγματοποιούνται μεταξύ αεροδρομίων-κόμβων.

Ο Κίρμπι τόνισε την ευέλικτη πολιτική επιστροφής χρημάτων, λέγοντας στους υπαλλήλους: «Όλοι οι πελάτες που ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων αν δεν επιθυμούν να πετάξουν, ακόμη και αν η πτήση τους δεν έχει επηρεαστεί».

Η American Airlines (AAL.O), ανοίγει νέα καρτέλα, εξέφρασε παρόμοια άποψη, υποδεικνύοντας ότι οι περισσότεροι πελάτες της θα αντιμετωπίσουν ελάχιστες διαταραχές. Η Southwest, η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική εταιρεία, δήλωσε ότι αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι περικοπές θα επηρεάσουν το πρόγραμμά της και ότι θα επικοινωνήσει με τους πελάτες της το συντομότερο δυνατό. Προέτρεψε τους νομοθέτες να επιλύσουν αμέσως το αδιέξοδο σχετικά με τη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση.

Η Ένωση Αεροσυνοδών-CWA, η οποία εκπροσωπεί 55.000 αεροσυνοδούς σε 20 αεροπορικές εταιρείες, χαρακτήρισε το κλείσιμο «σκληρή επίθεση εναντίον όλων των Αμερικανών». «Η ψευδής αφήγηση ότι αυτό το κλείσιμο είναι μια επιλογή μεταξύ της πληρωμής των ομοσπονδιακών υπαλλήλων ή της προστασίας της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης είναι εξωφρενική, όταν και οι δύο κρίσεις δημιουργήθηκαν από τους ίδιους ανθρώπους που μπορούν να τις επιλύσουν», δήλωσε η πρόεδρός της, Σάρα Νέλσον.