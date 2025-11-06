Την απόφαση της να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές ανακοίνωσε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και επί 40 χρόνια εκλεγμένη αντιπρόσωπος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς, Νάνσι Πελόζι. Η Πελόζι, 85 ετών πλέον από το Σαν Φρανσίσκο, έχει μια αξιοζήλευτη πορεία στην Αμερικανική πολιτική ζωή, καθώς μεταξύ άλλων είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, όπου και ηγείτο της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών από το 2003 έως και το 2023.

Η απόφαση της Πελόζι σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής καριέρας 20 θητειών στο Κογκρέσο. Όπως αναφέρει στο μήνυμα της: «Μπόρεσα να εκπροσωπήσω την πόλη μας και τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο με πατριωτισμό και υπερηφάνεια. Λέω συνεχώς στους συναδέλφους μου στη Βουλή ότι, ανεξάρτητα από τον τίτλο που μου έχουν απονείμει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για μένα από το να στέκομαι στην αίθουσα της Βουλής και να λέω: «Μιλώ εκ μέρους των κατοίκων του Σαν Φρανσίσκο»».

Μέχρι και σήμερα, που οι Δημοκρατικοί δεν είναι στην κυβέρνηση, η Πελόζι συνεχίζει να επηρεάζει τόσο τις εσωκομματικές εξελίξεις, όσο και την στάση του κόμματος σε σημαντικά ζητήματα και σε θέματα στρατηγικής, όπως επί παραδείγματι έκανε όταν ο Τζο Μπάιντεν δεν έπαιρνε την απόφαση να αποσυρθεί από την κούρσα των προεδρικών εκλογών του 2024 και να αναλάβει η Κάμαλα Χάρις την υποψηφιότητα του κόμματος.

Ακόμα και η ανακοίνωση αυτή για την αποχώρηση της, φαίνεται ότι είναι μελετημένη. Η Πελόζι διάλεξε να αποχωρήσει την ώρα που το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως φάνηκε και από τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, περνάει στα χέρια της νέας γενιάς, αλλά και λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκριση από τους Καλιφορνέζους της Πρότασης 50, του μέτρου ανασχεδιασμού των εκλογικών περιφερειών, το οποίο αποσκοπεί να αντισταθμίσει τις προσπάθειες του Τραμπ να ενισχύσει τις έδρες της Βουλής στο Τέξας και σε άλλες «κόκκινες» πολιτείες στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Η Πελόζι στήριζε ξεκάθαρα το σχέδιο αυτό.

Η αποχώρηση της Πελόζι ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό, θα δώσει ώθηση σε μια προκριματική εκλογική αναμέτρηση για την έδρα των Δημοκρατικών στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο που μένει ανοιχτή. Η 85χρονη πολιτικός κατέχει την συγκεκριμένη έδρα στο Κογκρέσο από το 1987.