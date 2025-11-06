Το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία έχει ξεκινήσει έναν έλεγχο ασφαλείας εδώ και περίπου μια δεκαετία, όμως οι προτεινόμενες αναβαθμίσεις δεν θα έχουν γίνει συγκεκριμένες πριν από το 2032, αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου σε έκθεση της που είχε συντάξει πριν από τη θεαματική ληστεία του περασμένου μήνα.

Η ληστεία που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι με κόσμο, κατά την διάρκεια της οποίας τέσσερις δράστες μπήκαν από το παράθυρο του μουσείου και μέσα σε επτά λεπτά έφυγαν με κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο ως προς την ασφάλεια των αμέτρητων έργων τέχνης που φιλοξενεί.

Οι Αρχές παραδέχτηκαν ότι η ασφάλεια δεν ήταν επαρκής και παρότι τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για την ληστεία, τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμα βρεθεί.

Αποσπάσματα από την έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το εθνική υπηρεσία ελέγχου, γνωστή ως Cour des Comptes, είχαν ήδη διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τη ληστεία.

Πάνω από το 60% των αιθουσών του Λούβρου δεν έχουν κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με αυτήν μόνο το 39% των αιθουσών του μουσείου διέθεταν κάμερες το 2024, και ο έλεγχος ασφάλειας που ξεκίνησε το 2015 και ο οποίος διαπίστωνε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς ούτε ήταν προετοιμασμένο για μια κρίση, έφερε μόνο μια προκήρυξη διαγωνισμού για έργα ασφάλειας στο τέλος του περασμένου έτους.

«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο, σύμφωνα με το μουσείο, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2032», αναφέρει η έκθεση.

Έδιναν επί χρόνια χρήματα για νέα εκθέματα κι όχι στην ασφάλεια

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η αδυναμία του μουσείου να αναβαθμίσει την υποδομή του επιδεινώθηκε περαιτέρω από τις υπερβολικές δαπάνες για την αγορά κι άλλων έργων τέχνης, εκ των οποίων όμως μόνο το ένα τέταρτο εκτίθεται στο κοινό. Σε αυτήν συνέβαλλαν επίσης τα προγράμματα επανεκκίνησης μετά την πανδημία, οι διάφορες εσωτερικές παθογένειες και απάτες με τα εισιτήρια του μουσείου.

Η εικόνα της λειτουργίας του μουσείου όπως αυτή περιγράφεται στην έκθεση είναι ουσιαστικά αποκαρδιωτική, δεδομένου του ότι όπως υπογραμμίζει αυτή, ακόμη και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος δεν βασίστηκαν σε μελέτες σκοπιμότητας, είτε τεχνικές είτε οικονομικές, και δεν έλαβαν υπόψη τις ανάγκες σε προσωπικό.

Η έκθεση περιέχει 10 συστάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του αριθμού των νέων αγορών έργων από το μουσείο, η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και η ανακαίνιση της ψηφιακής υποδομής και της διακυβέρνησής του.

Εν όψει της «επί πολλά χρόνια υποεπένδυσης σε πληροφοριακά συστήματα», η υπηρεσία εκτίμησε ότι «το μουσείο πρέπει να ενισχύσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες παραμένουν ανεπαρκείς για ένα ίδρυμα του μεγέθους του Λούβρου».

Καμπανάκι κινδύνου η κλοπή

Η πρόσφατη κλοπή ενισχύει κάποιες από τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην έκθεση, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πιερ Μοσκοβισί στους δημοσιογράφους.

«Η κλοπή των κοσμημάτων ήταν χωρίς αμφιβολία ένας εκκωφαντικό σήμα κινδύνου: αυτός ο ρυθμός αναβάθμισης της ασφάλειας κρίνεται μάλλον ανεπαρκής», δήλωσε ο Μοσκοβισί. «Οι Αρχές μόνο τώρα συνειδητοποιούν τώρα ότι έχει ηχήσει αυτός ο συναγερμός».

Είπε ότι το Λούβρο διαθέτει επαρκή κεφάλαια για τις αναγκαίες αναβαθμίσεις και «τώρα πρέπει να τις υλοποιήσει χωρίς να οδηγηθεί σε αποτυχία».

Επείγουσα ανάγκη για μέτρα, αλλά προς το παρόν μόνο εξαγγελίες προθέσεων

Μετά τη ληστεία, οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι το Λούβρο θα εισαγάγει επιπλέον μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κατά της εισβολής και φραγμάτων κατά της πρόσκρουσης οχημάτων σε κοντινές δημόσιες οδούς, μέχρι το τέλος του έτους.

Τον Ιανουάριο, εν μέσω αυξανόμενων παραπόνων για την αναταραχή στο μουσείο, η Γαλλία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έναν νέο χώρο αφιερωμένο στη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο, τον πιο διάσημο πίνακα στον κόσμο, καθώς και νέα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των επισκεπτών και των πολύτιμων εκθεμάτων.

Στις γραπτές παρατηρήσεις της υπηρεσίας, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί ανέφερε ότι συμφωνεί με την επείγουσα ανάγκη των τεχνικών εργασιών και επανέλαβε τις εκκλήσεις να γίνουν άμεσες διορθωτικές ενέργειες.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λωρενς ντε Κάρ, στο ίδιο έγγραφο υποστήριζε ότι συμφωνεί με τις περισσότερες από τις συστάσεις του ελεγκτή, αλλά επέμενε ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιο μετασχηματισμού του μουσείου είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει.