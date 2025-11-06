Τι απέγιναν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κοινωνίες των κρατών πρόνοιας και της κοινωνικής ισορροπίας;
Πως κατέρρευσαν τόσο γρήγορα οι κεντρώοι πυλώνες των χωρών μελών της και πως συνδέονται πλέον πολίτες και κυβερνήσεις;
Δυο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών συζητούν στο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο» του Βήματος για:
- Την δημοκρατία, τις περιθωριοποιήσεις, τη νέα κοινωνική ενσωμάτωση των μαζών και το σύγχρονο αξιακό υπόβαθρο των κοινωνιών μας.
- Τον νεορατσισμό και τις πολιτισμικές εξαιρέσεις.
- Τις σύγχρονες κοινωνικές αγωνίες πάνω στις οποίες χτίζονται αθόρυβα τα νεοσυντηρητικά τείχη.
- Την αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών οικονομιών.
- Τον «πολιτισμό της πλατφόρμας» και τους αδύναμους της παγκοσμιοποίησης που δεν λαμβάνουν τα εχέγγυα που θα έδινε μια οργανωμένη κοινωνική στρατηγική.»
Συζητούν οι:
Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας και Νίκος Δεμερτζής καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ακαδημαϊκό Τέταρτο
Η η νέα σειρά βίντεο με γενικό τίτλο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο», είναι μια παραγωγή του Βήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε κάθε επεισόδιο, δυο καθηγητές ή καθηγήτριες του ΕΚΠΑ συναντιούνται και ανταλλάσσουν απόψεις για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, επιχειρώντας να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές του και να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του.