Τι απέγιναν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κοινωνίες των κρατών πρόνοιας και της κοινωνικής ισορροπίας;

Πως κατέρρευσαν τόσο γρήγορα οι κεντρώοι πυλώνες των χωρών μελών της και πως συνδέονται πλέον πολίτες και κυβερνήσεις;

Δυο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών συζητούν στο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο» του Βήματος για:

Την δημοκρατία, τις περιθωριοποιήσεις, τη νέα κοινωνική ενσωμάτωση των μαζών και το σύγχρονο αξιακό υπόβαθρο των κοινωνιών μας.

Τον νεορατσισμό και τις πολιτισμικές εξαιρέσεις.

Τις σύγχρονες κοινωνικές αγωνίες πάνω στις οποίες χτίζονται αθόρυβα τα νεοσυντηρητικά τείχη.

Την αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Τον «πολιτισμό της πλατφόρμας» και τους αδύναμους της παγκοσμιοποίησης που δεν λαμβάνουν τα εχέγγυα που θα έδινε μια οργανωμένη κοινωνική στρατηγική.»

Συζητούν οι:

Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας και Νίκος Δεμερτζής καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακαδημαϊκό Τέταρτο

Η η νέα σειρά βίντεο με γενικό τίτλο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο», είναι μια παραγωγή του Βήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε κάθε επεισόδιο, δυο καθηγητές ή καθηγήτριες του ΕΚΠΑ συναντιούνται και ανταλλάσσουν απόψεις για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, επιχειρώντας να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές του και να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του.