Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση πως γνωστός τενόρος φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του.

Τον ξυλοδαρμό κατήγγειλε η πρώην σύζυγός του, η οποία μετέβη μαζί με το παιδί στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνέβη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Ο τενόρος συνελήφθη, ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος άνδρας απασχολεί τις αρχές. Τον Ιανουάριο του 2025 είχε ξανακατηγορηθεί από την πρώην σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη.

Ο καλλιτέχνης συνελήφθη την Τετάρτη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του περιστατικού.