Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλο και περισσότερες χώρες του πλανήτη και ο Νίκος Μαρκάτος αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τους λόγους που συμβαίνει αυτό.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Από τη Σερβία ως το Νεπάλ, η Gen Z κάνει την επανάστασή της» θα ακούσετε:

0:36 Σε ποιες χώρες βλέπουμε μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις της Gen Z.

Σε ποιες χώρες βλέπουμε μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις της Gen Z. 1:27 Τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των εξεγέρσεων ανά τον πλανήτη.

Τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των εξεγέρσεων ανά τον πλανήτη. 2:59 Τα κυβερνητικά λάθη που πυροδοτούν την αντίδραση της νέας γενιάς.

Τα κυβερνητικά λάθη που πυροδοτούν την αντίδραση της νέας γενιάς. 5:18 Το μοτίβο των διαδηλώσεων και οι λόγοι που αυτές γίνονται.

Το μοτίβο των διαδηλώσεων και οι λόγοι που αυτές γίνονται. 7:42 Με ποιους τρόπους προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή που διεκδικούν οι εξεγερμένοι νέοι.

Με ποιους τρόπους προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή που διεκδικούν οι εξεγερμένοι νέοι. 9:32 Πόσο «απολιτίκ» είναι τελικά η νέα γενιά;

