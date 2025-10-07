Τι συμβαίνει με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου; Αυτό αναλύει ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή. Το ρήγμα που σχηματίζεται στις ελληνοκυπριακές σχέσεις.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Η Κύπρος οπισθοχωρεί, η Τουρκία περιμένει στη γωνία» θα ακούσετε:

0:42 Λίγα λόγια για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

1:49 Γιατί η Κύπρος οπισθοχωρεί ως προς την εξέλιξη του έργου.

2:57 Η αντιπαράθεση μεταξύ ΑΔΜΗΕ και κυπριακής κυβέρνησης και το αναπόφευκτο αδιέξοδο.

5:30 Η έλλειψη εγγυήσεων ασφαλείας από πλευράς Αθήνας για την περάτωση του έργου.

7:12 Η αντιπρόταση της Κύπρου όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα του καλωδίου.

9:40 Πόσο πιθανό είναι να επέμβει η Τουρκία στα έργα του καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

11:28 Τι χάνει η Ελλάδα και τι η Κύπρος, αν τελματώσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

13:01 Τα οικονομικά συμφέροντα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας που υποσκάπτουν την ολοκλήρωση του έργου.

14:24 Ο κίνδυνος για διατάραξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

