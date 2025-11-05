Δυσκολίες περιμένουν τον Ζόραν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης την Τρίτη με 50,4%, όταν αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου. Στο εσωτερικό της πόλης αυτής των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, υπάρχουν πολλοί που τον αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, από επιχειρηματίες μέχρι σημαντικό μέρος της εβραϊκής κοινότητας, λόγω του ότι είναι σοσιαλιστής Δημοκρατικός, δηλαδή τοποθετείται πολιτικά στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Στην Ουάσινγκτον, τον περιμένει «στη γωνία» ο Ντόναλντ Τραμπ που τον αποκαλεί «ο μικρός μου κομμουνιστής δήμαρχος» και την παραμονή των δημοτικών εκλογών στήριξε τον κυριότερο αντίπαλο του Μαμντάνι, τον πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος έλαβε 41,6%. Ο αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα κατεβάσει την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη, θα τα βάλει με την πόλη και θα της κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση αν ο Μαμντάνι εφαρμόσει πολιτικές που δεν του αρέσουν. Απειλεί ακόμη και ότι “θα τον συλλάβει”.

Γιατί κέρδισε ο Μαμντάνι

Ο 34χρονος βουλευτής της Βουλής της Νέας Υόρκης, που εκλέγεται στο Κουίνς (εκπροσωπώντας την περιοχή της Αστόρια), θα γίνει ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Κατάφερε να συγκινήσει τους Νεοϋορκέζους που πλήττονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι απογοητευμένοι από την παλαιά φρουρά των ντόπιων πολιτικών που έχουν στιγματιστεί από σκάνδαλα.

Μαμντάνι ψήφισαν από τις αναβαθμισμένες περιοχές του Μπρούκλιν μέχρι τις εργατικές συνοικίες μεταναστών του Κουίνς και μεγάλο μέρος του Μανχάταν και του Μπρονξ. Είχε ιδιαίτερη απήχηση στους νέους χάρη στην έξυπνη εκστρατεία του στα σόσιαλ μίντια και το απλό και σαφές μήνυμά του: να γίνει η ζωή στη Νέα Υόρκη πιο οικονομικά προσιτή.

Οι ψηφοφόροι που πήγαν στις κάλπες στη Νέα Υόρκη την Τρίτη ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια, σπάζοντας το ρεκόρ στις δημοτικές εκλογές της πόλης από το 1969. Η Γενιά Ζ και οι μετανάστες πήγαν σε άνευ προηγούμενου αριθμούς να ψηφίσουν. Ο Μαμντάνι, που έκανε προεκλογική εκστρατεία από τα πάρκα της πόλης μέχρι τις νυχτερινές πιάτσες ταξί και τα κεμπαμπτζίδικα, συγκίνησε πολλούς μουσουλμάνους και ανθρώπους με καταγωγή από τη Νότια Ασία, όπως ο ίδιος.

Οι πρωτιές του νέου δημάρχου

Ο Μαμντάνι θα γράψει ιστορία. Όχι επειδή είναι ο πιο αριστερός δήμαρχος – πολλοί πιστεύουν ότι είτε θα βάλει νερό στο κρασί του είτε θα προσαρμόσει τις πιο ακραίες πολιτικές του στην πραγματικότητα. Θα γράψει ιστορία επειδή είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο πρώτος από τη Νότια Ασία – γεννήθηκε στην Ουγκάντα από γονείς Ινδούς (ο πατέρας του μουσουλμάνος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, η μητέρα του ινδουίστρια σπουδαγμένη στο Χάρβαρντ βραβευμένη σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων της ταινίας Salaam Bombay).

Καθώς δεν έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, ο Μαμντάνι αποκλείεται αυτομάτως από το να γίνει πρόεδρος της χώρας. Ο τελευταίος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που δεν είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ εξελέγη στη δεκαετία του 1970, αν και συνολικά οι δήμαρχοι της πόλης που γεννήθηκαν εκτός ΗΠΑ ξεπερνούν τους 20. Ο Μαμντάνι όμως είναι ο νεότερος που θα αναλάβει το αξίωμα από τον 19ο αιώνα.

Υποσχέσεις και κατηγορίες

Ο Μαμντάνι διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κατά του πολιτικού και επιχειρηματικού κατεστημένου της Νέας Υόρκης. Υπόσχεται ότι θα αυξήσει την φορολογία των πλουσίων, θα παγώσει τα ενοίκια στα διαμερίσματα με ρυθμιζόμενο ενοίκιο, θα παρέχει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, θα συνεχίσει τους δωρεάν παιδικούς σταθμούς και θα αναδιοργανώσει την αστυνομία της πόλης.

Ο Κουόμο παρουσίασε, στην προεκλογική του εκστρατεία, τον Μαμντάνι σαν έναν ακροαριστερό που θα βάλει σε κίνδυνο την οικονομία και την ασφάλεια της Νέας Υόρκης και προσπάθησε να καλλιεργήσει στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους τον φόβο για το ότι είναι μουσουλμάνος και “ξένος”. Στην πραγματικότητα, ο Μαμντάνι πήγε στις ΗΠΑ στα 7 του χρόνια, έχει αμερικανική υπηκοότητα και είναι κάθε άλλο παρά φανατικός μουσουλμάνος σιίτης. Παντρεύτηκε πριν λίγους μήνες μια καλλιτέχνη Αμερικανίδα με καταγωγή από τη Συρία την οποία γνώρισε σε δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών.

Σύγκρουση πολιτισμών

Στην πολωμένη Αμερική, πολλοί μιλούν για «σύγκρουση πολιτισμών» που υποδηλώνει η νίκη του Μαμντάνι. «Η σύγκρουση δεν αφορά τους πολιτισμούς, αλλά τα ανταγωνιστικά οράματα για τον κόσμο – το ένα συνδεδεμένο με το οργισμένο εθνικιστικό πρόγραμμα του Τραμπ και το άλλο με την παγκόσμια πόλη του Μαμντάνι. Στο πρώτο, όσοι δεν έχουν την υπηκοότητα κινδυνεύουν να συλληφθούν και να απελαθούν. Στο δεύτερο, ένας πρώην ράπερ που μάλλον αισθάνεται πιο άνετα στην Καμπάλα (της Ουγκάντας) απ’ όσο στο Κάνσας μπορεί να αναδειχθεί ηγέτης της μεγαλύτερης μητρόπολης της Αμερικής», έγραψε ο Ισάαν Θαρούρ στην Washington Post.