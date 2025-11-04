Στη σκιά των απειλών περί διακοπής της χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση προς τη Νέα Υόρκη σε περίπτωση εκλογής του «κομμουνιστή» Ζόραν Μαμντάνι, αλλά και μια ξεκάθαρη παρέμβαση υπέρ του Άντριου Κουόμο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγουν οι κάλπες στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αποκάλεσε επανειλημμένα μέσω Truth Social τον 34χρονο υποψήφιο «κομμουνιστή» κι υποστήριξε πως εάν αναλάβει τα ηνία του δήμου της αμερικανικής μεγαλούπολης, η Νέα Υόρκη θα έχει «μηδέν πιθανότητες επιτυχίας» αν όχι «επιβίωσης», πληκτρολογώντας τη λέξη «μηδέν» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση. Διεμήνυσε ακόμη πως αν ο κ. Μαμντάνι επικρατήσει στη σημερινή αναμέτρηση «είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι ο κ. Μαμντάνι προηγείται με διαφορά του δημοκρατικού πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, 67 ετών, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Κέρτις Σίλουα, 71 ετών, θεωρείται απίθανο να επικρατήσει — κάτι που ώθησε τον αμερικανό πρόεδρο να εξισώσει την ψήφο στον υποψήφιο της παράταξής του με τοποθέτηση υπέρ του κ. Μαμντάνι.

Αντ’ αυτού ο μεγιστάνας των ακινήτων, που επί σειρά ετών ήταν ταυτισμένος με τη Νέα Υόρκη, κάλεσε να ψηφιστεί ο κ. Κουόμο, παρότι ο τελευταίος τον επέκρινε έντονα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Είτε σου αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσεις και να ελπίσεις πως θα κάνει φανταστική δουλειά», ανέφερε.

Ο κ. Μαμντάνι, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης, ανήκει στην ομάδα που αποκαλείται «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής» (Democratic Socialists of America, DSA). Πρόκειται για τάση του δημοκρατικού κόμματος. Προεκλογικά υποσχέθηκε πολιτικές ελέγχου των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από τους υψηλότερους φόρους που θέλει στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Αν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, μητρόπολης 8 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων.

Η αναμέτρηση

Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδας, αύριο Τετάρτη).

Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μαμντάνι να προηγείται με 4,5 έως 16 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Κουόμο, που κατεβαίνει στις εκλογές ως ανεξάρτητος, αφού έχασε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών από τον Μαμντάνι.

Ο τρίτος υποψήφιος, ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σίλουα, αρνήθηκε πεισματικά να αποσυρθεί υπέρ του Κουόμο, του οποίου οι θέσεις υπέρ των επιχειρηματιών και στο ζήτημα της ασφάλειας είναι κοντά στις δικές του.

Περίπου 735.300 ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει πρόωρα, τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, το 2021. Τότε συνολικά είχαν ψηφίσει 1,15 εκατ. άνθρωποι, με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει το 23,3%.

Ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, οι κάτοικοι της οποίας ψηφίζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τους Δημοκρατικούς, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου.

«Πολιτικοί εχθροί»

Οι προτάσεις του Μαμντάνι (δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, έλεγχοι στις τιμές των ενοικίων) τον τοποθετούν πιο κοντά στους Σοσιαλδημοκράτες.

Εξάλλου, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναπτύξει ή επιδιώκει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πολλά προπύργια των Δημοκρατικών (Πόρτλαντ, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Μέμφις και Λος Άντζελες), ο Μαμντάνι υποσχέθηκε να αντισταθεί «σκληρά» στην αντιμεταναστευτική του πολιτική και στον δικαστικό του πόλεμο εναντίον των «πολιτικών του αντιπάλων».

Και ο Ίλον Μασκ κάλεσε τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο και όχι τον «Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του», σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

Ακόμα και εντός του κόμματός του ο υποψήφιος δεν χαίρει ομόφωνης υποστήριξης. Αρκετές προσωπικότητες, ιδίως ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Νεοϋορκέζος Τσακ Σούμερ, δεν τον υποστηρίζουν δημόσια και όσοι το έχουν κάνει είναι επιφυλακτικοί.

Αν και τελικά τάχθηκε υπέρ του Μαμντάνι, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις εκτίμησε ότι δεν εκπροσωπεί «το μέλλον» της παράταξης, παρά τον ενθουσιασμό που κυριαρχεί στη Νέα Υόρκη γύρω από το πρόσωπό του.

Αναλυτές, που ερωτήθηκαν από το AFP, συμφωνούν με τον Τζέφρις, επισημαίνοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της Νέας Υόρκης που την κάνουν να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη χώρα.

Επαινετικά σχόλια Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από την πλευρά του «χαιρέτισε την προεκλογική εκστρατεία» του νεαρού Σοσιαλιστή στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το Σάββατο, σύμφωνα με τους New York Times. Όπως και ο ίδιος ο Μαμντάνι, ο Ομπάμα κατήγγειλε τις «ισλαμοφοβικές» επιθέσεις που εξαπέλυσαν κάποιοι υποστηρικτές του Κουόμο.

Η γειτονική πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ επιλέγει σήμερα τον νέο της κυβερνήτη μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου επιχειρηματία Τζακ Τσιαταρέλι και της υποψήφιας των Δημοκρατικών Μίκι Σέριλ.

Η πολιτεία θεωρείται προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε κατά πολύ τη διαφορά του.

Η Βιρτζίνια θα εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη στην ιστορία της. Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν ως φαβορί την Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην πράκτορα της CIA, έναντι της Ρεπουμπλικανής Γουίνσομ Ερλ- Σιρς, πρώην πεζοναύτη.

Στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν αν θα επιτρέψουν την τροποποίηση των εκλογικών περιφερειών, μια κίνηση που θα ευνοήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και έχει στόχο να αποτελέσει απάντηση σε αντίστοιχη πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας.