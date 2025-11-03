Καθώς όλο και περισσότεροι ανησυχούν- με τελευταίο τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ- για το πώς οι κινήσεις των μεγάλων πυρηνικών χωρών αλλάζουν την λογική της πυρηνικής αποτροπής όπως την ξέραμε, μετά και από την σχετική αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προ ημερών σε επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών από την Αμερική, η Ουάσινκγτον εμφανίζεται από τη μια να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και από την άλλη να ετοιμάζει τα επόμενα βήματα της.

Ο Τραμπ επιμένει, Κίνα και Ρωσία έχουν απαντήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των δοκιμών σε συνέντευξή του στο CBS -σε συνέχεια της ανάρτησης του στο Truth Social, με την οποία ενημέρωνε πως παρότι δεν το θέλει «οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες»- υποστηρίζοντας πως: «Είπα ότι θα δοκιμάσουμε πυρηνικά όπλα όπως κάνουν και άλλες χώρες ναι. Η Ρωσία κάνει δοκιμές και η Κίνα κάνει δοκιμές, δεν βγαίνουν να το λένε. Δεν το ανακοινώνουν. Δεν θέλω να είμαστε η μόνη χώρα που δεν κάνει δοκιμές». Ο Τραμπ έβαλε στον ίδιο κατάλογο επίσης την Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν.

Στη νέα αυτή αναφορά του Τραμπ, απάντησε η Κίνα, δια στόματος του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Μάο Νίνγκ υποστηρίζοντας ότι: «Ως υπεύθυνη πυρηνική δύναμη η Κίνα, πάντα υποστήριζε μια στρατηγική πυρηνικής αυτοάμυνας και τήρησε τη δέσμευσή της να αναστείλει τις πυρηνικές της δοκιμές. Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφύλαξη του διεθνούς καθεστώτος του πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, αλλά και για τη διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής ισορροπίας και σταθερότητας».

Στην αρχική αναφορά Τραμπ είχε απαντήσει και η Ρωσία δια στόματος του Ντιμίτρι Πεσκόφ υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει προχωρήσει σε πυρηνικές δοκιμές και πως: «Όσον αφορά τις δοκιμές των Poseidon και Burevestnik, ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν σωστά στον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως πυρηνική δοκιμή».

Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ: «Μην ανησυχείτε δεν θα δείτε πυρηνικά μανιτάρια»

Με αυτά σαν δεδομένα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, προσπάθησε να ρίξει κάπως τους τόνους υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν εκρήξεις πυρηνικών όπλων. Όπως ανέφερε στο Fox News: «Δεν μιλάμε για πυρηνικές εκρήξεις. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις». Όπως τόνισε: «Οι Αμερικανοί που ζουν κοντά σε ιστορικές περιοχές δοκιμών, όπως η Nevada National Security Site, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Δεν πρόκειται να δουν κάποιο πυρηνικό μανιτάρι. Οι δοκιμές μπορούν να περιλαμβάνουν όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου με στόχο να βεβαιωθείς ότι έχουν την σωστή γεωμετρία και ότι μπορούν να προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη».

Ο αμερικανικός στρατός δοκιμάζει τακτικά, τον στόλο των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) του, ο οποίος αποτελεί μέρος της πυρηνικής τριάδας μαζί με τα υποβρύχια και τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με βαλλιστικά πυραύλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και πρακτικός στην παροχή στρατηγικής αποτροπής.

Δοκιμή Minuteman ετοιμάζουν οι ΗΠΑ

Παράλληλα πάντως δημοσίευμα του Newsweek, ανέφερε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την δοκιμαστική εκτόξευση ενός ICBM Minuteman III από τη βάση Vandenberg Space Force Base της Καλιφόρνια αυτή την εβδομάδα. Ο πύραυλος αναμένεται να εκτοξευτεί με στόχο το πεδίο δοκιμών Ρίγκαν στην Ατόλη Κουατζαλίν των Νήσων Μάρσαλ.

Ανήσυχος ο Στουμπ

Τα παραπάνω πάντως απασχολούν αρκετούς που σπεύδουν να σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο αυτή η κούρσα εξοπλισμών αν φτάσει στο σημείο επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στις ισορροπίες. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου της Φινλανδίας σήμερα, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος τόνισε ότι έχει ξεκινήσει μια «νέα εποχή» για τα πυρηνικά όπλα, κατά την οποία η «λογική της αποτροπής» και η «στρατηγική σταθερότητα ανάμεσα στις υπερδυνάμεις» υφίστανται σημαντικές μεταβολές. Όπως ανέφερε η σημασία που δίνεται στα πυρηνικά όπλα συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.