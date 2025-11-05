«Δεν έχουμε βλέψεις στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων μας» διαβεβαίωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην ΚΟ του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP).

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκίνησε για τα ζητήματα Ιράκ και Συρίας, όμως η δήλωσή του φάνηκε πως είναι και μια γενική διαβεβαίωση προς όλες τις γειτονικές χώρες, μια ημέρα μετά την «έκθεση – καταπέλτη» της Κομισιόν, τονίζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Σημειώνεται δε, ότι ακόμα και για την παράδοση μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία εκφράστηκαν φόβοι ότι μπορεί να «χρησιμοποιηθούν κατά γειτόνων της». O Ταγίπ Ερντογάν, και υπουργοί του, παλιότερα είχαν δηλώσει απειλητικά για την Ελλάδα «ότι μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά o Ερντογάν: «To Kοινοβούλιό μας ξεκίνησε τις εργασίες του με την τριετή παράταση της εντολής για την αποστολή των στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Συρία. Kι αυτό έγινε με μεγάλη πλειοψηφία παρά της αντιρρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για άλλη φορά, πρέπει να τονίσω το εξής, εμείς δεν έχουμε ποτέ/σε καμία περίπτωση βλέψεις για τα εδάφη, την κυριαρχία, τους υπόγειους και επιφανειακούς πόρους άλλων χωρών. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών χωρών, κυρίως των γειτόνων μας. Οι Μεχμετσίκ (σ.σ οι στρατιώτες) μας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, έχουν αποτελέσει εγγύηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε κάθε περιοχή όπου έχουν δώσει το παρόν. Θεού θέλοντος και από εδώ και στο εξής οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη όπου κι αν βρίσκονται».

«Όσοι μιλούν για δικτατορία, για καθεστώς ενός ανδρός και αυταρχισμό, λένε ανοησίες»

«Ο λαός ψηφίζει ελεύθερα – Όσοι γεννήθηκαν όταν ήρθαμε στην εξουσία σήμερα είναι 23 ετών»

«Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, η βούληση του λαού αντικατοπτρίζεται στην κάλπη και ο λαός μας ψήφισε ελεύθερα το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Λένε για δήθεν καθεστώς του ενός ατόμου, για δήθεν δικτατορία,δήθεν αυταρχικό καθεστώς ή οτιδήποτε άλλο είναι ανοησία. Αυτές οι αβάσιμες κατηγορίες είναι απλώς ισχυρισμοί που χρησιμοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες. Αυτοί που γεννήθηκαν όταν ήρθαμε στην εξουσία, σήμερα είναι 23 ετών. Τα παιδιά που το 2002 ήταν 10 ετών σήμερα είναι 33 ετών» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η Κομισιόν

Τη «σοβαρή» και «ανησυχητική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι για την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων», υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεση της για την ενταξιακή πορεία της χώρας στην ΕΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Αιτία ανησυχίας» αποτελεί και η συμπερίληψη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια τονίζεται.

Η έκθεση αναφέρεται στις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, «με αισθητή αύξηση των περιστατικών» σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ προσθέτει ότι έχουν αναφερθεί και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.