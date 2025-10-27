Συμφωνία για την πώληση συνολικά 20 Eurofighter Typhoon, έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών (9,16 δισεκατομμυρίων ευρώ) υπέγραψαν ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στάρμερ.

Νωρίτερα είχε γνωστό ότι Στάρμερ και Ερντογάν θα συζητούσαν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών στα πλαίσια μιας στρατηγικής συμμαχίας, όμως πέραν όλων των άλλων θεμάτων, το βασικό αποτέλεσμα της επίσκεψης θα είναι η οριστικοποίηση με υπογραφή μάλιστα, της προκαταρκτικής συμφωνίας πώλησης 40 Eurofighter Typhoon που υπεγράφη τον Ιούλιο. Της επίσκεψης Στάρμερ είχε προηγηθεί η αποστολή δύο Eurofighter στην Τουρκία, που οι αναφορές υποστήριζαν ότι αποτελούσε κίνηση- ένδειξη για συμφωνία.

Ο Ερντογάν θέλει να καλύψει το κενό τεχνολογίας στην αεροπορία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, που επικαλούνται τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η Τουρκία βιάζεται να ενισχύσει την πολεμική της αεροπορία, για να προλάβει τον περιφερειακό ανταγωνισμό (αν και στα περισσότερα δημοσιεύματα δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά εννοείται ότι πρόκειται για Ελλάδα και Ισραήλ) και είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ακόμα και μεταχειρισμένα αεροσκάφη στην αρχή.

Στόχος της είναι να «γεμίσει το κενό» τεχνολογίας που υπάρχει μέχρι να ξεκινήσει την παραγωγή των δικών της μαχητικών 5ης γενιάς Kaan το 2028. Σύμφωνα με αναφορές ο τελικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει το περίφημο «μείγμα» 40 – 40 – 40. Όπερ σημαίνει 40 Eurofighters, 40 F35 και 40 τουρκικής κατασκευής KAAN.

Μήνυμα από τον ίδιο τον Στάρμερ

Για το θέμα σχετικό βίντεο ανέβασε και ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ στον λογαριασμό του στο Χ, υποστηρίζοντας πως η συμφωνία αυτή με την Τουρκία διασφαλίζει 20.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

I’ve just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Επίσκεψη και Μερτς

Η επίσκεψη Στάρμερ έρχεται μόλις μερικές ημέρες πριν από την επίσκεψη, στις 30 του μηνός, του Φρίντριχ Μερτς, (επίσης) την πρώτη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία, που κι αυτή αναμένεται να έχει σαν βασικό θέμα τα Eurofighter.

Η γερμανική στάση που ήταν κάπως προσεκτική το προηγούμενα διάστημα, φαίνεται ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα μετά τις συμφωνίες με Κατάρ και Ομάν.

Το αποτέλεσμα του λάθους με τους ρωσικούς S-400

Σημειώνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί μεταξύ άλλων και να ξεμπλοκάρει το ζήτημα των F-35, αλλά και να αναβαθμίσει τα F-16 που έχει.

Αναλυτές σημειώνουν πως οι αγορές αυτές των Eurofighter, αλλά και η γενικότερη βιασύνη να καλύψει την τρύπα που έχει ανοίξει στο ζήτημα της αεροπορικής της ισχύος, είναι οι συνέπειες του αποκλεισμού της από τα F-35 εξαιτίας της αγοράς των S-400 από την Ρωσία.