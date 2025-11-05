Ένας Παναθηναϊκός εκτός τόπου και χρόνου, με τον Αταμάν και τους παίκτες του παραδομένους από το τζάμπολ, γνώρισε βαριά ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα και γλίτωσε από ιστορική συντριβή. Ο Παναθηναϊκός μένει στο 5-4 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου ανέβηκαν στο 7-2.

Ο Παναθηναϊκός πήγε απογυμνωμένος από ψηλούς, αλλά το οξύμωρο ήταν ότι μάζευε επιθετικά ριμπάουντ. Το πρόβλημα, όμως, ήταν άλλο και είχε να κάνει με την απίστευτη αστοχία του στο πρώτο 10λεπτο (4/18 σουτ). Είναι χαρακτηριστικό πως δεν υπήρξε ούτε μία ασίστ, σε ένα ματς που οι «πράσινοι» έδειχναν νευρικοί, σα να κατεβηκαν για να χάσουν.

Το πρώτο 10λεπτο έκλεισε στο 20-12, αλλά πολύ γρήγορα πήγε στο +12. To φάντασμα του Παναθηναϊκού και του Ναν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που έκανε πάρτι, με τη διαφορά να φτάνει και στο +22. Λάθη, αστοχία, νευρικές επιλογές στην επίθεση, όλα αυτά συνέθεσαν την αγνώριστη εικόνα των πράσινων. Η μόνη αντίδραση, ένα σερί 2-12 που έριξε τη διαφορά, αλλά το 46-32 του πρώτου ημιχρόνου δεν είχε δικαιολογίες και επιζητούσε μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς «τριφυλλιού» για να γυρίσει η εικόνα και το σκορ.

Αυτή η προσπάθεια δεν ήρθε και οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στο συνονθύλευμα του Παναθηναϊκού. Παντού υπήρχε πρόβλημα: επίθεση, άμυνα, ψυχολογία, απαντήσεις στα προβλήματα του παρκέ δε βρίσκονταν και η διαφορά ολοένα μεγάλωνε (67-40 στην τρίτη περίοδο).

Το τελευταίο 10λεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Απλά για να μαζευτεί η διαφορά, αφού το ματς είχε κριθεί… από το τζάμπολ. O Aταμάν βρήκε ένα σχήμα που έβγαλε αντίδραση (Σλούκας, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χουάντσο), χωρίς τον Ναν που βγήκε με 5 φάουλ (και μόλις 6 πόντους) και ροκάνισε τη διαφορά σε πιο… ευκολοχώνευτα επίπεδα.

Το ματς προφανώς και είχε κριθεί, όπως κρίθηκε και το τελικό σκορ, από την κούραση της υπερπροσπάθειας που κατέβαλαν οι «πράσινοι». Το βαρύ 86-68 έκρινε την ιστορία της αναμέτρησης σε ένα κάκιστο βράδυ για τον Αταμάν και τους παίκτες του.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Ζαμοΐσκι, Ράτσις

Οι συνθέσεις:

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14, Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8, Νταβιντόβατς 4, Κάλινιτς 7 (1), Ντόμπριτς 10 (2), Ιζούντου 8, Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7, Μονέκε 14.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Όσμαν 14 (3), Σλούκας 16 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (2), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου, Ναν 6 (1), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 2.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68.