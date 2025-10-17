Με τον Τσέντι Όσμαν να κάνει ρεκόρ καριέρας στην Euroleague (29 πόντοι), ο Παναθηναϊκός πέρασε με επιβλητική εμφάνιση από την έδρα της Εφές και έκανε το «2 στα 2» στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της Euroleague, σε ένα ματς που στιγμάτισε ο σοβαρότατος τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη.

Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα… συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.

Στην πρώτη περίοδο ο Παναθηναϊκός ακολούθησε την Εφές στο σκοράρισμα και επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα του ντέρμπι στην αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους να έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που προέκυψε με τον τραυματισμό του Οσμάνι. Οι «πράσινοι» είχαν πολύ καλό ποσοστό στο σκοράρισμα, αλλά στην άμυνα και δη στη ρακέτα δεν ήταν λίγες οι φορές που δέχθηκαν εύκολα καλάθια. Εύλογο ως σκορ το 21-22.

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορούσε ωραία την μπάλα, άρχισε να γίνεται το αφεντικό στο παρκέ και όλα αυτά χωρίς τον Ναν που ήταν σε κακό βράδυ, αλλά και φορτωμένος με τρία φάουλ (το τρίτο στο 13’42”). Από την άλλη, η Εφές δέχθηκε δεύτερο πλήγμα, αφού στα μισά της περιόδου ο Γιώργος Παπαγιάννης χτύπησε στο γόνατο και αποχώρησε δακρυσμένος. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός απώλεσε τη διαφορά, η Εφές έβγαλε αντίδραση και το 42-43 έγραψε τον επίλογο του πρώτου μέρους.

Εκεί, δηλαδή, που ο Παναθηναϊκός είχε το μομέντουμ, το παιχνίδι πήγε ξανά στο «μία σου και μία» μου, με την τρίτη περίοδο να αποτελεί επί της ουσίας restart για τον «επτάστερο» ώστε να πάρει ξανά τα ηνία. Οχι μόνο τα πήρε, αλλά κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ, με τρομερή εμφάνιση και ευστοχία και συνάμα εκμεταλλευόμενος την αστοχία των γηπεδούχων. Σλούκας, Γκραντ, Χουάντσο, Οσμάν και Χολμς ήταν η πεντάδα που έφερε ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων και έστειλε την ελληνική ομάδα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο στο +20. Αυτό που χρειαζόταν για να τελειώσει το ματς ήταν σωστή διαχείριση κάτι που έκανε φτάνοντας στο τελικό, επιβλητικό και απολύτως δίκαιο 81-95.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 3 (0/3 τρίποντα), Όσμαν 29 (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Χολμς 10 (7 ριμπάουντ), Σλούκας 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 11 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 4 (2 ασίστ, 4 λάθη), Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ 9 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 15 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)