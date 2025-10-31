Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αντέξει στο «καμίνι» του Πριγκιπάτου και γνώρισε την ήττα με 92-84 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague. Παρά τους 26 πόντους του Κέντρικ Ναν, το «τριφύλλι» φάνηκε κατώτερο των περιστάσεων, υποχωρώντας στο 5-3, ενώ οι Μονεγάσκοι πέτυχαν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους μέσα στη «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε ελληνική ομάδα, μετά το διπλό επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Εφιαλτική βραδιά για το «τριφύλλι»

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε από νωρίς σε θέση κυνηγού και δεν κατάφερε ποτέ να επιβάλει ρυθμό. Η άμυνα παρουσίασε μεγάλα κενά, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να φορτώνεται από νωρίς με φάουλ, ενώ η Μονακό εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία, επιβάλλοντας το δικό της στυλ παιχνιδιού. Οι Πράσινοι έδειξαν διάθεση, ωστόσο, παρά κάποια μικρά ξεσπάσματα, δεν μπόρεσαν να κρατηθούν σε απόσταση βολής.

Ο Κέντρικ Ναν αποτέλεσε την μοναδική σταθερά στην επίθεση, ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους και 3 ασίστ, όμως η ατομική του απόδοση δεν στάθηκε αρκετή απέναντι στην ομαδική λειτουργία των γηπεδούχων. Σημαντική ήταν η απουσία επιθετικών λύσεων από τους υπόλοιπους, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ρυθμό στο σετ παιχνίδι, ενώ πλήρωσε και τα χαμένα ριμπάουντ.

Το μομέντουμ της Μονακό

Η Μονακό, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, έδειξε εξαιρετική συνοχή και ενέργεια. Ο Έλι Οκόμπο ήταν καταλυτικός με 15 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς έκανε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο. Οι Μονεγάσκοι πάτησαν το γκάζι στο κρίσιμο σημείο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +21 (87-66) τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, δείχνοντας πως η νίκη δεν θα τους ξέφευγε.

Η ομάδα του Σπανούλη δείχνει να βρίσκει ρυθμό και αυτοπεποίθηση, πραγματοποιώντας δύο μεγάλες εμφανίσεις απέναντι στους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ μέσα σε λίγα 24ωρα. Με το ρεκόρ της στο 5-3, η Μονακό αρχίζει να ανεβαίνει στη βαθμολογία και να δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει εκ νέου έναν από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Καθοριστικές στιγμές του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε με τον Παναθηναϊκό να είναι παθητικός στην άμυνα και να βλέπει τη Μονακό να κλείνει μπροστά στο 27-20. Παρά τις προσπάθειες των Ναν και Ερνανγκόμεθ, οι Πράσινοι δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η είσοδος του Κώστα Σλούκα βοήθησε τους Πράσινους να μειώσουν προσωρινά, αλλά ο Τζέιμς ανέλαβε δράση και έκλεισε το ημίχρονο στο 50-41 υπέρ της Μονακό.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με ένα μικρό ξέσπασμα του Παναθηναϊκού (52-50 στο 22′), όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους Μονεγάσκους, που επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έκλεισαν το δεκάλεπτο με 68-58. Στο τέταρτο, η Μονακό πάτησε το πόδι στο γκάζι, έφτασε σε προβάδισμα 21 πόντων και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη πολύ πριν το τελικό 92-84.

Τα συμπεράσματα για τον Παναθηναϊκό

Η ήττα στο Πριγκιπάτο δείχνει πως ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη δρόμο μπροστά του για να αποκτήσει σταθερότητα και συνέπεια στις εκτός έδρας εμφανίσεις του. Το επιθετικό ταλέντο δεν αρκεί όταν η άμυνα παρουσιάζει τόσα κενά, ενώ το rotation του Αταμάν φαίνεται να χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογές, ειδικά στη γραμμή των ψηλών.

Η επόμενη αγωνιστική θα δείξει εάν το «τριφύλλι» μπορεί να ανακάμψει άμεσα και να επιστρέψει στις νίκες, καθώς η Euroleague μπαίνει πλέον σε φάση έντονου ανταγωνισμού, όπου κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Για τη Μονακό, η νίκη αυτή είναι ένα ακόμη βήμα αυτοεπιβεβαίωσης – και για τον Βασίλη Σπανούλη, μια ακόμη υπογραφή στο νέο, επιτυχημένο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας.