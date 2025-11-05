Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επιβλήθηκε σε φοιτητή ο οποίος τον Μάιο του 2024 εντοπίστηκε να γράφει σύνθημα σε τοίχο του ΕΜΠ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το συμβάν κατέγραψε και κατήγγειλε ο Παναγιώτης Τσανάκας. Ο κοσμήτορας στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσκόμισε φωτογραφία στις Αρχές στην οποία εμφανίζονταν δύο άτομα που έγραφαν σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στην απαίτησή του, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, να σταματήσουν αμέσως και να αποχωρήσουν, απάντησαν περιφρονητικά και συνέχισαν απτόητοι το βανδαλιστικό τους έργο.

Σύμφωνα με το esos.gr, ο κοσμήτορας έγραψε στην επιστολή του προς την Σύγκλητο ότι «εξήγησα στο δικαστήριο ότι το θέμα δεν έχει καμία απολύτως πολιτική υπόσταση, καθώς οι κρινόμενες πράξεις έχουν αμιγώς ποινικό χαρακτήρα, σχετιζόμενο μόνο με τη φθορά των υποδομών του ΕΜΠ».

Μαρκάτος: «Ποινική δίωξη μιας ιδέας»

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και ομότιμος καθηγητής, Νίκος Μαρκάτος υποστήριξε ότι «η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκειας. Ο νεαρός έκανε ένα παράπτωμα στον τοίχο, συμφωνώ ότι υπάρχουν και κανόνες, θεωρεί, όμως, κάποιος ότι ένας καθηγητής δεν έχει άλλο να διαπαιδαγωγήσει αυτό τον νέο;

Αν ήμουν εγώ θα του έλεγα έκανες ένα παράπτωμα, πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο και μην το ξανακάνεις. Δεν πρέπει ένας 20χρονος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, το πανεπιστήμιο τότε χάνει το δρόμο του. Είναι μια ποινική δίωξη μιας ιδέας στην οποία μπορείτε να διαφωνείτε».