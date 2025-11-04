Μία ακόμη υπόθεση που αφορά την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που είχε αρχικά κλείσει ο φάκελος.

Πρόκειται για τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών, το οποίο απεβίωσε το 2022, έχοντας νοσήσει από κορονοϊό. Μετά τις νομικές ενέργειες της οικογένειας, η υπόθεση επανεξετάζεται και, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν γιατροί από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση κατέληγε στο συμπέρασμα, ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές του COVID-19. Ωστόσο, η μεταγενέστερη πραγματογνωμοσύνη χαρακτήρισε τα συμπεράσματα ασαφή και ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση.

Ήδη έμπειροι αστυνομικοί έχουν συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις επόμενες ημέρες οι εμπλεκόμενοι ιατροί αναμένεται να καταθέσουν και σε δικαστικό λειτουργό. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τα περαιτέρω, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ενδεχόμενες ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές ενέργειες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το παιδί, που είχε νοσήσει από κορονοϊό, παρουσίασε μελάνιασμα, γεγονός που θορύβησε τους γονείς του, οι οποίοι το μετέφεραν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και παρουσίαζε μυδρίαση. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγείλει οι γονείς, υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε διαθέσιμος αναισθησιολόγος.

Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί εισήλθε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο), όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο εγκέφαλος είχε νεκρωθεί. Λίγες ημέρες αργότερα, το παιδί κατέληξε.