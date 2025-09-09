Στο Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται ο φάκελος του βρέφους που πέθανε το 2013 στην Πάτρα καθώς τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Το βρέφος είχε πάει στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις στο κεφάλι, εξωτερικά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και αιμορραγία στα μάτια.

Όπως αποκάλυψε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ», το βρέφος είχε εισαχθεί στα τέλη του 2012 στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 έφυγε από τη ζωή.

Κακοποιητικό το περιβάλλον που ζούσε το μωρό

Οι γιατροί που παρακολουθούσαν το βρέφος στη ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας. Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σημειώνεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονιών του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.