Την παραίτηση του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθια της Ισπανίας, Κάρλος Μαθόν, υπό το βάρος των αντιδράσεων εδώ και περίπου έναν χρόνο, για την αντίδραση των Αρχών της περιφέρειας στην καταρρακτώδη βροχόπτωση της 29ης Οκτωβρίου πέρσι, και τις πλημμύρες που ακολουθήσαν και οι οποίες κόστισαν την ζωή σε 229 ανθρώπους.

Ο Μαθόν, πολιτικός του Λαϊκού Κόμματος (PP), ενώ δεν είχε λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την καταστροφή που αναμενόταν να έρθει, είχε προσπαθήσει τότε να ρίξει την ευθύνη για τους θανάτους, για τις ελλείψεις και τους χειρισμούς στην κεντρική κυβέρνηση του Σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, όμως δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες της περιφέρειας της Βαλένθια που σε πρόσφατη δημοσκόπηση σε ποσοστό 75% ζητούσαν την παραίτηση του Μαθόν.

Το γεύμα που του… κόστισε

Η αποκάλυψη, αλλά και η εξέλιξη που έφερε την παραίτηση Μαθόν, είναι πως την ημέρα της τραγωδίας ο Μαθόν επί τρεις ώρες κι ενώ κόσμος πνιγόταν, έτρωγε επί τρεις ώρες σε εστιατόριο με την δημοσιογράφο Μαριμπέλ Βιλαπλάνα. Τώρα η Βιλαπλάνα καλείται από την δικαιοσύνη να καταθέσει σε ποινική υπόθεση σχετικά με τα γεγονότα της ημέρας της καταστροφής και πολλοί πιστεύουν ότι η παραίτηση του Μαθόν συνδέεται με την επικείμενη κατάθεση.

Στην σχετική ανακοίνωση του ο Μαθόν ανέφερε πως: «Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει τα εργαλεία, για να αλλάξει, να σταματήσει ή να αποφύγει ένα περιστατικό καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που καταλήγουν να σπάνε τα ρεκόρ σε μια δεδομένη περιοχή και μια δεδομένη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο».

Ο Μαθόν από την ημέρα της καταστροφής μέχρι και σήμερα αρνείτο πεισματικά να παραιτηθεί, παρά το γεγονός ότι σχεδόν καθημερινά γινόταν αποδέκτης διαμαρτυριών, ενώ υπήρξε και στόχος μαζικών διαδηλώσεων με το σύνθημα «Λάσπη στα χέρια μας, αίμα στα δικά του».