Σε εκκενώσεις πολλών οικισμών έχουν προχωρήσει οι ισπανικές Αρχές, την ώρα που πυρκαγιές καίνε σχεδόν σε όλη την χώρα εν μέσω σφοδρού καύσωνα. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στη βόρεια, κεντρική και νότια Ισπανία, καθώς πολλές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες και η θερμοκρασία έχει ξεπεράσιε τους 44°C σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η θανατηφόρα ζέστη σε μεγάλα μέρη της Ευρώπης έχει δημιουργήσει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «εμπρηστικό κοκτέιλ» πυρομετεωρολογικών συνθηκών το οποίο και τροφοδοτεί τεράστιες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τις αναφορές από τοπικά και διεθνή μέσα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει την ζωή του από τις πυρκαγιές και συγκεκριμένα από την αυτήν που κατέκαψε το Τρες Κάντος, κοντά στη Μαδρίτη. Ο άνδρας πέθανε στο νοσοκομείο αφού υπέστη εγκαύματα 98%.

Η πυρκαγιά – η οποία περιγράφηκε από τον περιφερειακό υπουργό περιβάλλοντος ως «εκρηκτικής φύσης λόγω μιας ξηρής καταιγίδας που έφερε ανέμους άνω των 70 χλμ./ώρα» – τέθηκε υπό έλεγχο σήμερα το πρωί, αφότου 180 άτομα έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν και να περάσουν τη νύχτα σε τοπικά αθλητικά κέντρα.

Πυροστρόβιλοι κατέκαψαν την Καστίλλη – Λεόν

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν (η μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Ισπανίας), περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης σε 16 δήμους. Δέκα πυρκαγιές εξακολουθούσαν να καίνε, ενώ το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η μεταλλευτική περιοχή της ρωμαϊκής εποχής στην Λες Μέδουλας, υπέστη ζημιές από τις φλόγες.

Στην συγκεκριμένη πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών προκάλεσαν πυροστρόβιλους, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να υποχωρήσουν, δήλωσε ο επικεφαλής περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης Χουάν Κάρλος Σουάρες – Κινόνες. Όπως εξήγησε: «Αυτό συμβαίνει όταν οι θερμοκρασίες φτάνουν περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια πολύ κλειστή κοιλάδα και στη συνέχεια ξαφνικά, η φωτιά εισέρχεται σε μια πιο ανοιχτή περιοχή με περισσότερο οξυγόνο. Αυτό παράγει μια πύρινη σφαίρα, μια πύρινη δίνη».

Στη Ταρίφα, στα νότια, πυροσβέστες και αεροπλάνα συνέχισαν και σήμερα να δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα 2.000 άτομα να τελούν υπό διαταγές εκκένωσης.

Οι πυρκαγιές οδήγησαν το υπουργείο Εσωτερικών να κηρύξει θέση την χώρα σε συναγερμό ένα βήμα πριν την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για να κάνει ευκολότερο τον συντονισμό των πόρων που απαιτούνται.