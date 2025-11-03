Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ένας απόλυτα κατασταλαγμένος προπονητής. Τόσο που δεν είναι διατεθειμένος ν’ αναθεωρήσει το οτιδήποτε έχει κατά νου στον βωμό ενός θετικού αποτελέσματος. Το επιβεβαίωσε με τα λεγόμενά του ενόψει της κρίσιμης βαθμολογικά αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αϊντχόφεν για τη League Phase του Champions League.

Όπως αποσαφήνισε ο Ισπανός προπονητής «σκεφτόμαστε πιο πολύ το τι να κάνουμε εμείς για να μας σταματήσουν οι άλλοι». Επεκτείνοντας μάλιστα τη σκέψη του, ύστερα από σχετική ερώτηση, επεσήμανε πως «το στιλ μας δεν αλλάζει». Ούτε πρόκειται «να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι πιο δυνατός ή πιο καλός και μπορεί να μας κερδίσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε με όποια ομάδα κι αν παίζουμε».

Ούτε, φυσικά, τον Μεντιλίμπαρ τον απασχολεί τι έγινε ή τι δεν έγινε ως τώρα στη διοργάνωση. «Δεν σκέφτομαι τα άλλα παιχνίδια και δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Μόνο το αυριανό παιχνίδι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την Αϊντχόφεν. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε τα προηγούμενα παιχνίδια ούτε αυτά που θα έρθουν στο μέλλον».

Επικεντρώνεται, δηλαδή, σε καθετί αφορά το αυριανό ματς και μόνο αυτό. Στην ανάλυσή του για την Αϊντχόεν τόνισε: «Δεν ξέρω εάν πρέπει να τα πω όλα. Ο αντίπαλος είναι ομάδα πολύ επιθετική που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Βάζει πολλά γκολ και αυτό το γεγονός πρέπει να το χειριστούμε. Αν το κάνουμε καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλός μας».

Καταλαβαίνει βέβαια και ο ίδιος πόσο περίπλοκη είναι η κορυφαία διοργάνωση, συγκριτικά με το Conference. Γι’ αυτό και ως πρώτο στόχο έχει θέσει «να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση».

Τέλος, η απουσία του Έσε δεν τον απασχολεί από τη στιγμή που «όσοι παίζουν στη θέση του και αυτός που θα τον αντικαταστήσει αύριο, θα το κάνει το ίδιο καλά όσο το κάνει και ο Έσε. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτός που θα το κάνει καλύτερα θα κερδίσει και το παιχνίδι».