Τρία άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, με κάποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αδέλφια. Μάλιστα, ο 19χρονος είναι φαντάρος.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται τόσο στο χωριό όσο και στην ευρύτερη ορεινή περιοχή, στον Ψηλορείτη, και τα φαράγγια, όπου εκτιμάται ότι έχουν καταφύγει οι εμπλεκόμενοι στη βεντέτα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς έχουν επικοινωνήσει με συγγενείς, λέγοντας ότι είναι ζωντανοί.

Έξι οι εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι ανέρχονται πλέον σε έξι άτομα, ανάμεσά τους ο 39χρονος νεκρός και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και για τη δολοφονία του 39χρονου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια έως ότου οι κάτοικοι αισθανθούν ξανά ασφαλείς.

Προς το παρόν, όμως, οι έρευνες έχουν διακοπεί προσωρινά από σεβασμό προς τους συγγενείς και φίλους του 39χρονου θύματος Φανούρη Καργάκη. Ενδέχεται να συνεχιστούν, πριν ολοκληρωθεί η κηδεία του, μόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια. Κανονικά είχε προγραμματιστεί για χθες, όμως αναβλήθηκε υπό τον φόβο νέας συμπλοκής.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου τα παρακάτω σχολεία:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιος έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό»

Όπως δήλωσε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην περιοχή, οι οποίες ελέγχουν ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται από το χωρό.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε για έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Έφτασαν κανονικά οι αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα στο σημείο, παρέμεινε περιπολικό κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν διαπίστωσαν κανένα πρόβλημα», είπε και συμπλήρωσε:

«Δεν υπήρχε καμία πληροφορία από που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός και δεν προκύπτει κάποια πληροφορία ακόμα για το ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης. Δεν έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Έγινε εξερεύνηση στο χώρο και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έχουν κατασχεθεί δύο όπλα μέχρι στιγμής. Οι αστυνομικοί δεν έχουν φτάσει ακόμα στον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμπλοκή».

Αγνοείται ο γιος της 56χρονης

Υπενθυμίζεται πως από τα πυρά έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, 57 ετών, από την άλλη οικογένεια, που είχε επισκεφθεί το χωριό για μνημόσυνο.

Όπως ανέφερε συγγενικό πρόσωπο της εμπλεκόμενης οικογένειας, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, ο γιος της 57χρονης παραμένει αγνοούμενος.

Το ίδιο πρόσωπο εξέφρασε φόβους για τη ζωή του νεαρού, καθώς το κινητό του είναι απενεργοποιημένο και δεν υπάρχει επικοινωνία μαζί του.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Παράλληλα με το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει για τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων, οι Αρχές προσπαθούν να ξεδιαλύνουν και το τοπίο, για το πώς ακριβώς έγινε το αιματοκύλισμα.

Οι δύο οικογένειες διαμένουν σε διαφορετικά σημεία του οικισμού. Το σπίτι, όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, χτιζόταν σε περιοχή όπου μένουν μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Όταν εκείνοι απάντησαν με πυροβολισμούς, κατά σπιτιών και αυτοκινήτων, ένα αγροτικό με μέλη της πρώτης οικογένειας πέρασε μέσα από κεντρικό σημείο του χωριού ανοίγοντας πυρ.

Σύμφωνα με ένα άλλο σενάριο, που εξετάζουν οι Αρχές, ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών συνάντησε στην είσοδο του χωριού δύο άνδρες της αντίπαλης οικογένειας. Από τη συμπλοκή ο 39χρονος έπεσε νεκρός, προτού γενικευτούν οι πυροβολισμοί.

Κι όλα αυτά συνέβησαν, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στο χωριό, προκειμένου να κάνουν δεύτερη αυτοψία για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό ανέγερση σπίτι.

«Ενώ διενεργούσαν αυτοψία οι αστυνομικοί, σε ένα άλλο σημείο του χωριού το θύμα, ο ένας νεκρός, που είναι μέλος μίας οικογένειας, έφτασε στο χωριό, συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε κάποιο κεντρικό σημείο και εκεί ξεκίνησε να εκτυλίσσεται το περιστατικό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Ερωτήματα για τους χειρισμούς της ΕΛ.ΑΣ

Τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της αστυνομίας, προκύπτουν εύλογα.

Γιατί δεν ενισχύθηκε η αστυνομική δύναμη στο χωριό, ειδικά από τη στιγμή που αποφασίστηκε να παραμείνει περιπολικό όλη νύχτα στην είσοδο του χωριού και να πραγματοποιηθεί και δεύτερη αυτοψία, μετά την έκρηξη της βόμβας;

Γιατί δεν λήφθηκαν περαιτέρω μέτρα, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό, σε έναν οικισμό, όπου διαμένουν οικογένειες με τέτοια αντιπαλότητα;

«Υπήρχαν στο παρελθόν αρκετά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών, είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα όμως να απασχολήσουν την αστυνομία», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Όπως προκύπτει και από τις μαρτυρίες των κατοίκων, η περιοχή μύριζε μπαρούτι εδώ και καιρό.