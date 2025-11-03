Ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, καταθέτοντας στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, χαρακτήρισε το σκάνδαλο ως «κάτι πολύ χειρότερο από την καταστρατήγηση του Συντάγματος».

Ο Σπίρτζης, που συμμετέχει στη διαδικασία ως υποστηρικτής της κατηγορίας, υπενθύμισε ότι το 2021 είχε λάβει τρία «μολυσμένα» μηνύματα. Κατά την κατάθεσή του, κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι φέρουν πλήρη ευθύνη για τις παρακολουθήσεις και για την επιλογή των προσώπων που τέθηκαν υπό στόχευση.

Τόνισε επίσης ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ελέγχου της πολιτικής, οικονομικής και δημοσιογραφικής ζωής της χώρας.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να δομήσει ένα δραματικό καθεστώς στη χώρα που θα ήλεγχε την πολιτική ζωή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το στρατό, την αστυνομία και την οικονομική ζωή γιατί παρακολουθούσε και επιχειρηματίες» κατέθεσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης».

«Εδώ δεν έχουμε απλά καταστρατήγηση του Συντάγματος, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Η ενημέρωση μου ήταν ότι, για εμένα δεν είχαν διάταξη παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα», πρόσθεσε ο μάρτυρας ο οποίος είχε δεχθεί μολυσμένα προσωποποιημένα μηνύματα, όπως είπε, και στα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε.

Ο Χρ. Σπίρτζης σε μια αποστροφή της κατάθεσης του στηλίτευσε το γεγονός ότι απουσιάζουν από τη δική πρόσωπα από το πολιτικό σύστημα που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση». Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα να μην είναι ούτε ένας υπουργός σήμερα στην αίθουσα.

«Να έχει αποκαλυφθεί ότι μέσω της ΕΥΠ ή του pretador έχεις τεθεί υπό παρακολούθηση και εσύ να στέκεσαι αγέρωχος» κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας μίλησε για ενιαίο κέντρο παρακολούθησης είτε απευθείας μέσω της ΕΥΠ είτε μέσω του λογισμικού.

O Χρ. Σπίρτζης επισήμανε ότι στο τηλέφωνο του υπήρχαν τόσο προσωπικά μηνύματα και μέιλ, όσο και απόρρητα μηνύματα που αφορούσαν σε εθνικά θέματα και κρατικά μυστικά. Αν αυτά έχουν υποκλαπεί σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή αυτά μπορεί να διατεθούν και να δοθούν κάπου στο μέλλον.

Και πρόσθεσε: «Εγώ με τους κατηγορουμένους δεν είχα καμία σχέση. Δεν πιστεύω ότι ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν να παρακολουθήσουμε δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που βγάζουν ανακοινώσεις και έχουν κάθε μέρα συνεργασία με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά έχουν ένα κοινό κέντρο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και όσους εξουσιοδότησε για να κάνουν αυτή τη δουλειά».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 10 Νοεμβρίου με την εξέταση του κ. Σπίρτζη ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων .