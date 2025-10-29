Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας παρουσίασε τη νέα βιοκλιματική όψη του Πενταγώνου.

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε live την εκδήλωση:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο πρωθυπουργός, φορώντας μάσκα λόγω της ασθένειάς του, κάθεται δίπλα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Μητσοτάκης: Τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη

Κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης και ανάδειξης των μνημείων που τιμούν την ιστορική μνήμη και τους ήρωες της πατρίδας.

«Είναι τιμητικό καθήκον για το Υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης,

Δένδιας: Η νέα όψη του Υπουργείου εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του κατά την εκδήλωση αναφέρθηκε στον συμβολισμό των δημόσιων κτηρίων και στη σημασία της αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας.

«Τα κτήρια, κυρίως αυτά που στεγάζουν θεσμούς, είναι μάρτυρες κοινωνικών αντιλήψεων, κουλτούρας και πολιτισμού», τόνισε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας ότι «το κτήριο του Υπουργείου Άμυνας δεν διεκδικούσε δάφνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού».

«Ήταν ένα κτήριο εγκλωβισμένο σε μια ελληνικότητα του χθες», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η νέα βιοκλιματική όψη του Υπουργείου εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων, μια εικόνα σύγχρονη, ανοιχτή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής».

Αναφερόμενος στο μνημείο είπε ότι πρόκειται για μια δημιουργία με βαθύ συμβολισμό.

«Το μνημείο δεν είναι ένα έργο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον».

Ο υπουργός πρόσθεσε πως «οι κατακόρυφες γραμμές έχουν κατεύθυνση προς τον ουρανό, προς το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα, αλλά και τους αρχαίους ελληνικούς κίονες», υπογραμμίζοντας έτσι τη σύνδεση του έργου με την ιστορική συνέχεια και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους.

Μάλιστα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «σύντομα έρχεται διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

«Ενα φωτεινό κτήριο»

«Είναι ένα ανοιχτό κτήριο, δεν κρύβει πράγματα», τόνισε ο Κώστας Βαρώτσος. «Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό που έλαβε το ρίσκο να με καλέσει να τα αναλάβω», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μνημείο που συνοδεύει την αναμόρφωση του χώρου, ο κ. Βαρώτσος αποκάλυψε ότι του παραδόθηκαν τα ονόματα 121.000 νεκρών που έπεσαν για την πατρίδα. «Δεν ήθελα να τα βάλω σε έναν τάφο, ήθελα να αιωρούνται. Σας καλώ φεύγοντας να περάσετε από το μνημείο και να τους δείτε. Μόνο ο στρατός μπορεί να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η ειρήνη, γιατί ο στρατός ξέρει τι σημαίνει πόλεμος», σημείωσε με έμφαση.

Εκανε λόγο για μια «πολιτισμική πρόταση» που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του με το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο. «Όταν με φώναξε ο υπουργός, είχα φοβία για το τι θα συναντήσω. Με μεγάλη μου έκπληξη, έγινε το θαύμα. Όλοι οι άνθρωποι εδώ αγκάλιασαν την προσπάθεια. Ηταν όλοι αποφασισμένοι να κάνουμε μία πολιτισμική πρόταση στην Αθήνα και στην Ελλάδα ευρύτερα», κατέληξε.

Μυτιληναίος: Αυτονόητο πατριωτικό καθήκον

Ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση στο Υπουργείο Άμυνας, τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

«Διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Ναι, η Ελλάδα είναι κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ναι, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Ναι, τιμούμε τις συμμαχίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως ότι «η εθνική ασφάλεια, όμως, βασίζεται πρωτίστως στις δικές μας δυνάμεις».

«Και όταν λέω δυνάμεις, εννοώ τις Ένοπλες Δυνάμεις», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η Metlen «ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον» στηρίζοντας την προσπάθεια για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Ηχηρές απουσίες

Απόντες από την εκδήλωση είναι οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

Το εντυπωσιακό δρώμενο στα εγκαίνια της νέας όψης του ΥΕΘΑ

Με την υπογραφή Βαρώτσου

Το έργο τής νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

«Είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που γίνεται μια τέτοιας έκτασης παρέμβαση, με ό,τι αυτό σημαίνει και για το ίδιο το κτήριο και την ανθεκτικότητα του και ξεκίνησε βιοκλιματικά, προκειμένου να είναι συμβατό και ανθεκτικό στη νέα συνθήκη του 21ου αιώνα, να είναι αρμονικό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, το γλυπτό του Βαρώτσου» αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μετά τη σημερινή τελετή ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτήριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Το κτήριο που στεγάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχή είχε ξεκινήσει να χτίζεται ως νοσοκομείο, με πίστωση του σχεδίου Μάρσαλ και σταδιακά απέκτησε τη σημερινή του μορφή.

Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιου μεγάλου μεγέθους παρέμβαση, ενώ μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, πίσω από το κεντρικό κτήριο, έχουν κτιστεί νέα όπως η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στρατιωτικών και απόστρατων

Την ίδια ώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου. Με κεντρικό σύνθημα «όχι στο πολυνομοσχέδιο διάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών!», οι συγκεντρωμένοι ζητούν την οριστική απόσυρσή του, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους μετά και την προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση που είχαν πραγματοποιήσει στις 11 Οκτωβρίου.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται παράλληλα με την εκδήλωση.

Η απόφαση για τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας ελήφθη σε σύσκεψη των φορέων στις 21 Οκτωβρίου, όπου και επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την τελική απόσυρση του νομοσχεδίου.