Τον Νοέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα MyΘέρμανση, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο που θα επιλεγεί και την κατανάλωση.

Ειδικότερα, η πρώτη πληρωμή αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, πριν από τα Χριστούγεννα, και θα δοθεί ως προκαταβολή έως την 23η Δεκεμβρίου 2025, η δεύτερη πληρωμή θα γίνει έως την 30η Μαΐου 2026 και η τρίτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως την 30η Ιουλίου 2026.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν καθοριστεί ως εξής:

  • 16.000€ για άγαμους και χήρους,
  • 24.000€ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης,
  • 29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί.

Τα περιουσιακά όρια

Τα περιουσιακά όρια διαμορφώνονται στα:

  • 200.000€ για άγαμους,
  • 260.000€ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα είδη θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση τα εξής:

  • Πετρέλαιο θέρμανσης
  • Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
  • Καυσόξυλα
  • Βιομάζα (πέλετ)
  • Υγραέριο
  • Φυσικό αέριο
  • Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης
  • Ηλεκτρική ενέργεια
  • Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου.