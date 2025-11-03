Τον Νοέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα MyΘέρμανση, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο που θα επιλεγεί και την κατανάλωση.
Ειδικότερα, η πρώτη πληρωμή αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, πριν από τα Χριστούγεννα, και θα δοθεί ως προκαταβολή έως την 23η Δεκεμβρίου 2025, η δεύτερη πληρωμή θα γίνει έως την 30η Μαΐου 2026 και η τρίτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως την 30η Ιουλίου 2026.
Τα εισοδηματικά κριτήρια
Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν καθοριστεί ως εξής:
- 16.000€ για άγαμους και χήρους,
- 24.000€ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης,
- 29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί.
Τα περιουσιακά όρια
Τα περιουσιακά όρια διαμορφώνονται στα:
- 200.000€ για άγαμους,
- 260.000€ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Τα είδη θέρμανσης
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση τα εξής:
- Πετρέλαιο θέρμανσης
- Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
- Καυσόξυλα
- Βιομάζα (πέλετ)
- Υγραέριο
- Φυσικό αέριο
- Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης
- Ηλεκτρική ενέργεια
- Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου.