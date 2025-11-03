Τον Νοέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα MyΘέρμανση, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο που θα επιλεγεί και την κατανάλωση.

Ειδικότερα, η πρώτη πληρωμή αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, πριν από τα Χριστούγεννα, και θα δοθεί ως προκαταβολή έως την 23η Δεκεμβρίου 2025, η δεύτερη πληρωμή θα γίνει έως την 30η Μαΐου 2026 και η τρίτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως την 30η Ιουλίου 2026.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους έχουν καθοριστεί ως εξής:

16.000€ για άγαμους και χήρους,

24.000€ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης,

29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί.

Τα περιουσιακά όρια

Τα περιουσιακά όρια διαμορφώνονται στα:

200.000€ για άγαμους,

260.000€ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα είδη θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση τα εξής: