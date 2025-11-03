Η Τζένιφερ Άνιστον είναι σε σχέση και το κρύβει. Με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η διάσημη ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ζει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Τζίμι Κέρτις.

Με αφορμή τα γενέθλια του συγγραφέα και υπνοθεραπευτή, η σταρ του Χόλιγουντ έγραψε στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα κόκκινο emoji καρδιάς, καθώς και με ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που δείχνει να αγκαλιάζει τον νέο της σύντροφο, με εκείνον να χαμογελά. To καρέ φαίνεται να τραβήχτηκε λίγες ώρες νωρίτερα, στο πάρτι του 50χρονου.

«50 και νιώθω καλά! Αναδρομή στα γενέθλια, μέρος 1. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για εσάς, φίλοι, οικογένεια και κοινότητα», μοιράστηκε ο Κέρτις στη δική του ανάρτηση στο Instagram, την οποία συνόδευσε με αρκετά καρέ από το πάρτι.

Όπως αναφέρει το People, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε για πρώτη φορά το ζευγάρι τον Ιούλιο, στη Μαγιόρκα. Οι δύο τους απολάμβαναν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε ένα γιοτ, μαζί με τον ηθοποιό Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman) και τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα (Amanda Anka).

Ένα μήνα αργότερα, βρέθηκαν σε δείπνο με την Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox) και τον σύντροφό της, Τζόνι ΜακΝτέιντ (Johnny McDaid) στο Μαλιμπού,ενώ τον Σεπτέμβριο, ο Κέρτις συνόδευσε την σταρ στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν του «The Morning Show», στη Νέα Υόρκη.