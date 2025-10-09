Η Τζένιφερ Άνιστον διανύει πια την περίοδο «όλα στο φως». Δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλήσει, νιώθει όμως έτοιμη και να πει την αλήθεια της. Μια «αλήθεια» που για χρόνια κατακρεουργήθηκε από τα μίντια, κάνοντας τη να νιώθεια θυμό κι αγανάκτηση.

«Με επηρεάζει. Είμαι απλά ένας άνθρωπος», εξομολογείται η Τζένιφερ Άνιστον στη Frances Hedges για το τεύχος Νοεμβρίου του Harper’s Bazaar UK, μιλώντας για τις φήμες και τις ψευδείς αφηγήσεις που για χρόνια ακούγονταν για εκείνη.

Εν μέρει έχει απλώς σταματήσει να ανησυχεί για το πώς θα ερμηνευθούν τα λόγια της από τον Τύπο. «Όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερο με νοιάζει να διορθώσω μια αφήγηση, γιατί τελικά θα συμβεί», αναφέρει.

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι τόσο γρήγορος, που απλά εξαφανίζεται. Φυσικά, υπάρχουν στιγμές που νιώθω αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης – όταν έχει ειπωθεί κάτι που δεν είναι αλήθεια και πρέπει να διορθώσω το λάθος. Και τότε σκέφτομαι, πρέπει πραγματικά να το κάνω; Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια για μένα, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια για μένα».

Η «αλήθεια» για την ιδιωτική ζωή της Ανιστον, με πιο γνωστά παραδείγματα τη δημόσια διάλυση της σχέσης της με τον Μπραντ Πιτ το 2005 και τον επακόλουθο τριετή γάμο της με τον Τζάστιν Θέρου που έληξε το 2018, έχει αποτελέσει στόχο αμείλικτων εικασιών από τα μέσα ενημέρωσης, που συχνά επισκιάζουν τα επαγγελματικά της επιτεύγματα.

Το διαζύγιο των γονιών της και τα Φιλαράκια που τα άλλαξαν όλα

Γεννημένη στο Λος Άντζελες, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη μετά τη μετεγκατάσταση της οικογένειάς της εκεί και υπέστη τις συνέπειες του χωρισμού των γονιών της όταν ήταν εννέα ετών.

«Το διαζύγιό τους δεν ήταν καθόλου φιλικό και ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε μεγάλη ευαισθητοποίηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς για το καλό του παιδιού», θυμάται. «Αυτό ήταν το τελευταίο που απασχολούσε τους γονείς μου – το θέμα ήταν πώς θα μπορούσαν να πληγώσουν ο ένας τον άλλον. Και εγώ ήμουν απλώς ένα πιόνι».

Ταυτόχρονα, λέει ότι η μητέρα και ο πατέρας της ήταν «απίστευτα αστείοι άνθρωποι» και ότι «γελούσε πολύ». Η κωμωδία έγινε πηγή παρηγοριάς για εκείνη: αρχικά ως τηλεοπτική ψυχαγωγία και αργότερα ως επάγγελμα.

Όλα άλλαξαν όταν στον δρόμο της βρέθηκε η Ρέιτσελ και τα Φιλαράκια. «Υπάρχει κάτι στη χημεία του καστ που δημιούργησε μια στιγμή που ήταν σαν αστραπή σε μπουκάλι κι αυτό απλά καταγράφηκε από την κάμερα.

Τα Φιλαράκια διαμόρφωσαν πλήρως το ποια ήμουν. Ήταν καθαρή χαρά. Το περίμενα με ανυπομονησία κάθε μέρα. Ανυπομονούσα να πάω στη δουλειά.

Ανυπομονούσα να δω αυτούς τους ανθρώπους. Ανυπομονούσα να διαβάσω τα σενάρια – γυρίζαμε την εκπομπή κάθε Παρασκευή βράδυ και αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων, βρίσκαμε το νέο σενάριο για τη Δευτέρα το πρωί στο καμαρίνι μας. Ήμουν εξίσου ενθουσιασμένη να μάθω τι θα συνέβαινε, όπως σίγουρα ήταν και το κοινό».

«Η ημερομηνία λήξης για τις ηθοποιούς είναι πια παρελθόν»

Η Τζένιφερ Άνιστον μιλά ακόμα για τις μεσήλικες γυναίκες ηθοποιούς και νιώθει αισιόδοξη για την επικράτησή τους στον χώρο του θεάματος.

«Η κοινωνική ιδέα της ημερομηνίας λήξης απλά δεν υπάρχει πια, είναι μια παλιά ιδεολογία. Είμαστε εδώ και αποτελούμε περισσότερο από το μισό του πληθυσμού. Η σοφία που έχουν να προσφέρουν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι εξαιρετική», σχολιάζει.

Η δημοσιογράφος τη χαρακτηρίζει πρωτοπόρο επί του θέματος κι εκείνη σπεύδει να απορρίψει το κομπλιμέντο. «Δεν πρόκειται να πάρω τα εύσημα για το ότι άνοιξα νέους δρόμους. Η Ρις, η Νικόλ, η Τζούλιαν, η Σάντι [Σάντρα Μπούλοκ].

Όλες αυτές οι γυναίκες που ήταν εδώ και είναι ακόμα εδώ, έχουν αποτελέσει παραδείγματα για το τι είμαστε ικανές να κάνουμε. Οπότε, αν είμαστε πρωτοπόρες, θα το αποδεχτώ με χαρά και τιμή».

Η πολύ προσωπική εξομολόγηση για την απόκτηση παιδιού

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει επίσης πρωτοστατήσει στην έναρξη μιας συζήτησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες διασημότητες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορούν στην αναπαραγωγή.

Η Ανιστον ήταν, για το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων δεκαετιών, αντικείμενο συνεχούς ελέγχου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το αν ήταν, δεν ήταν ή δεν θα έμενε έγκυος, με φήμες να θέλουν το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ να προκύπτει επειδή έδινε προτεραιότητα στην καριέρα της έναντι της απόκτησης παιδιού.

«Δεν γνώριζαν την ιστορία μου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω μια οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω έξω και δεν τους λέω τα ιατρικά μου προβλήματα», λέει

Και προσθέτει: «Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να ακούς την αφήγηση για το πώς δεν θα αποκτήσω παιδί, δεν θα έχω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής.

Με επηρεάζει – είμαι απλά ένας άνθρωπος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Γι’ αυτό σκέφτηκα “Τι στο διάολο;” Ηξερα πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή που προσπαθούσαν να κάνουν παιδιά, που ασχολούνταν με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι, ένιωσα ότι δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά για όλες τις γυναίκες που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα».

Το 2022, δήλωσε στο περιοδικό Allure: «Θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου είχε πει: “ Κατάψυξε τα ωάριά σου. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου”. Απλά δεν το σκέφτεσαι. Και έτσι, εδώ είμαι σήμερα. Το πλοίο έχει σαλπάρει. Αλλά δεν έχω καμία τύψη.

Στα τέλη της τρίτης δεκαετίας μου, στα σαράντα, πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές, και αν δεν τις είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει ποτέ αυτή που έπρεπε να γίνω. Προσπαθούσα να μείνω έγκυος. Τα χρόνια και τα χρόνια των εικασιών ήταν πραγματικά δύσκολα. Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, έπινα κινέζικα τσάγια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έκανα τα πάντα»