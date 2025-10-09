«Δεν ήξεραν τι περνούσα»: Η Jennifer Aniston αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον αγώνα της με την υπογονιμότητα

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το όνομα της Jennifer Aniston συνδέθηκε άδικα με έναν μύθο: ότι δεν ήθελε να αποκτήσει παιδιά, καθώς προτίμησε την καριέρα της, από τη μητρότητα.
Τώρα, σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές της συνεντεύξεις σε διάσημο βρετανικό περιοδικό, η 56χρονη σταρ ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη δική της αλήθεια -αυτή μιας γυναίκας που πάλεψε σιωπηλά με την υπογονιμότητα, ενώ ο κόσμος γύρω της τη δίκαζε με εικασίες.
«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια».
Η Jennifer Aniston μίλησε χωρίς φίλτρα για τον «πόλεμο» που έδινε μακριά από τα φώτα, επιλέγοντας να προστατέψει την ιδιωτικότητά της. «Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια», δήλωσε, τονίζοντας πως αρνήθηκε να μοιραστεί δημοσίως τα ιατρικά της ζητήματα, γιατί «δεν είναι υπόθεση κανενός».