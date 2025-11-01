Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσαν το άμεσο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, προκαλώντας αντιδράσεις από δημοτικές αρχές και κατοίκους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις περιοχές όπου δεν θα λειτουργεί πλέον φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται μέσω του δικτύου διανομής, κινητών μονάδων και συνεργαζόμενων σημείων. Τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των εξόδων, αιτιολογώντας έτσι την απόφαση για το κλείσιμο.

Ωστόσο, το «λουκέτο» σε δημόσιες δομές κρύβει προβλήματα και ανησυχίες, κυρίως για την περιφέρεια της χώρας, με Δημάρχους σε αρκετές περιοχές να μιλούν στο «Β» για έναν αγώνα που «μόλις ξεκίνησε».

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε το κλείσιμο επιπλέον καταστημάτων ΕΛΤΑ»

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε το κλείσιμο επιπλέον καταστημάτων ΕΛΤΑ. Με δεδομένο ότι πολύ πρόσφατα, πριν δύο χρόνια, η Διοίκηση των ΕΛΤΑ προχώρησε στην κατάργηση του καταστήματος της Άντισσας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μία νέα αντίστοιχη εξέλιξη, όχι απλά θα υποβαθμίσει την ταχυδρομική υπηρεσία στο Δήμο μας, αλλά θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα για έναν Δήμο με τα δικά μας χαρακτηριστικά», λέει στο Βήμα ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος. Κάνει λόγο, για έναν Δήμο με 35 χωριά στη διοικητική του δύναμη «με πολύ μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ τους που εξυπηρετεί μόνιμους κατοίκους που στην πλειοψηφία τους είναι αγρότες και συνταξιούχοι και η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από το διοικητικό κέντρο του Δήμου τους, την Καλλονή, απέχει τουλάχιστον 30 χλμ. και από το διοικητικό κέντρο του νησιού, τη Μυτιλήνη, πέραν των 70 χλμ».

«Είναι ανάγκη να κρατηθεί ο κόσμος στην ύπαιθρο»

Παράλληλα, καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί στο παρελθόν από φυσικές καταστροφές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Αρκαλοχώρι της Κρήτης, που όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, «ο ρόλος του ταχυδρομείου είναι ένα στήριγμα για όσους έχουν απομείνει στην επαρχία. Τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό, οι άνθρωποι προσπαθούν ακόμα να σταθούν στα πόδια τους. Είναι ανάγκη να κρατηθεί ο κόσμος στην ύπαιθρο, και κινήσεις σαν και αυτές δεν βοηθάνε καθόλου. Η κατάργηση δεν είναι σε καμία περίπτωση λύση». Μάλιστα, ο κ. Κεγκέρογλου επισήμανε την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι καλούν όλη μέρα στο Δήμο και διαμαρτύρονται για τα επικείμενα μέτρα.

«Οι ορεινές περιοχές θα ερημοποιηθούν»

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο Δήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, Θεόδωρος Μπαρής σύμφωνα με τον οποίο, στην περιοχή ύστερα από την πρόσφατη απόφαση, θα κλείσει και το τελευταίο κατάστημα ΕΛΤΑ που είχε απομείνει, με τα προβλήματα να δηλώνει πως είναι «τεράστια». «Υπάρχει θέμα με τις ορεινές περιοχές, κινδυνεύουν να ερημοποιηθούν. Οι άνθρωποι με τον καιρό φεύγουν, και το να κλείνουν τέτοιες δομές δεν βοηθάει καθόλου. Είτε μιλάμε για τράπεζες, σχολεία, κέντρα υγείας, οποιαδήποτε δημόσια δομή και να κλείσει, είναι εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών». Όσον αφορά το εάν υπήρξε κάποια ενημέρωση για τα «λουκέτα» που θα ακολουθήσουν, ο κ. Μπαρής, μας επιβεβαιώνει ότι «δεν υπήρξε καμία απολύτως προειδοποίηση». Τέλος, αναφέρθηκε στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες στη δυτική Ελλάδα. «Κάνουμε έναν αγώνα, ώστε να περάσουν τα αιτήματα μας».

«Τα χωριά σιγά – σιγά πεθαίνουν»

Το «λουκέτο» των ΕΛΤΑ, σε χωριά της χώρας, ήταν το «τελικό χτύπημα», επισημαίνει ο Δήμαρχος του Δήμου Αγιάς στη Λάρισα, Αντώνης Γκουντάρας. Μάλιστα, κάνει λόγο για απαξίωση των χωριών της περιφέρειας, ενώ επισημαίνει ότι «μέρα με τη μέρα, τα χωριά της Ελλάδας πεθαίνουν. Είναι σαν να θέλουν να διώξουν τους ανθρώπους που ζουν εδώ, να τους συγκεντρώσουν όλους στις πόλεις. Κάθε μέρα υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής, είναι αδιέξοδο. Κλείνουν τράπεζες, ΙΚΑ, τώρα τα ΕΛΤΑ. Κλείνουν τα πάντα. Πλέον, ακόμα και η πιο απλή συναλλαγή, πρέπει να γίνει στις πόλεις», αναφέρει.

Ο κοινωνικός ρόλος των ΕΛΤΑ

Εκτός των άλλων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) φέρουν την καθολική ευθύνη για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τον θεσμικό τους ρόλο, στερούνται τους απαραίτητους πόρους – ακόμη και εκείνους που προβλέπονται από κοινοτικά κονδύλια – για τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους.

Η απουσία μακρόπνοου σχεδίου, επαρκούς χρηματοδότησης και ουσιαστικού ενδιαφέροντος απειλεί να οδηγήσει έναν ισχυρό δημόσιο οργανισμό σε σταδιακό μαρασμό, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τη χώρα και τους πολίτες της.

Ο σεβασμός στα δημόσια αγαθά, όπως και στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Η απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων πλήττει κυρίως τους κατοίκους της περιφέρειας – ηπειρωτικής και νησιωτικής – και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Για πολλούς από αυτούς, τα ΕΛΤΑ ήταν το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης για βασικές συναλλαγές, όπως η είσπραξη της σύνταξης, ενώ για εργαζόμενους σε απομακρυσμένες περιοχές η τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου αποτελούσε κρίσιμο κρίκο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.