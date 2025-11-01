Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 θεωρούνται αγνοούμενοι στη δυτική Κένυα μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε την Παρασκευή από τις καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.

«Αναστείλαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για σήμερα», ωστόσο αυτές θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή, έγραψε ο Κιπτσούμπα Μουρκόμεν στην πλατφόρμα X.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια και σε περιοχές που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις να μετακινηθούν σε πιο ασφαλή μέρη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκτός από νεκρούς και αγνοούμενους οι καταστροφές άφησαν πίσω τους και τουλάχιστον 25 σοβαρά τραυματισμένους πολίτες που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες από την περιοχή, προσθέτοντας ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών. «Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμένων δρόμων», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ