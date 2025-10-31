ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Tην Κυριακή τα μέλη του υπουργικού Συμβουλίου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ο προσκαλών. Όπως διαβάζουμε στην πρόσκληση που έλαβαν οι υπουργοί, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιζητεί την ευχαρίστηση της παρέας των υπουργών και των συζύγων τους στο επί της οδού Πειραιώς πολιτιστικό κέντρο στο οποίο τραγουδά ο συμπαθής καλλιτέχνης, για να καλωσορίσουν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η προθεσμία για να ενημερώσουν την πρεσβεία αν αποδέχονται την πρόσκληση έληξε τα μεσάνυχτα της 29ης Οκτωβρίου, οπότε δεν πρόλαβα να πάρω αντίγραφο της λίστας όσων θα παρασταθούν στο διπλωματικό αυτό γεγονός. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Και μπορεί στην Αθήνα να είχαμε αυτήν την κάπως «ελαφρά» διπλωματική δραστηριότητα, στην Κρήτη όμως συμβαίνουν πιο σοβαρά πράγματα που σχετίζονται και με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια. Η Κρήτη εδώ και καιρό ετοιμάζεται να αναδειχθεί σε μεγάλης σημασίας ενεργειακή γέφυρα. Με κέντρο τον τεράστιο υποσταθμό της Δαμάστας στο Ηράκλειο, το νησί διασυνδέεται πλέον με την Αττική μέσω καλωδίου υψηλής τεχνολογίας και χωρητικότητας (HVDC), το οποίο ήδη λειτουργεί. Από τον ίδιο υποσταθμό σχεδιάζεται να ξεκινήσει το καλώδιο της NEXANS, ο αγωγός GSI των δύο δισ. ευρώ, που θα φτάσει στην Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Γι’ αυτό και στη Κρήτη αναπτύσσεται πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πάνω από 2 GW, τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα. Έτσι η Κρήτη γίνεται ιδανικός τόπο για την εγκατάσταση και ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. *** Η ανάπτυξη αποδοτικών και επαρκών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος του περιορισμένου ηλεκτρικού χώρου στη χώρα μας. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εν λειτουργία σταθμοί αποθήκευσης, πλην των παλαιών υδροηλεκτρικών με δυνατότητα άντλησης περιορισμένης ισχύος. Το σύστημα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά του, γεγονός που αποδεικνύεται από τις όλο και μεγαλύτερες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και τις μηδενικές ή και αρνητικές τιμές χονδρεμπορικής στην προημερήσια αγορά ενέργειας. Πρέπει, το συντομότερο δυνατόν να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη αυτόνομων (stand-alone) σταθμών αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. *** Σ’ αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο εμφανίστηκε στην Κρήτη ο όμιλος Koç, ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της Τουρκίας, με δραστηριότητες σε ενέργεια, ναυτιλία και άμυνα. Όπως προκύπτει από πρόσφατες ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ και τα μητρώα αδειών της ΡΑΑΕΥ, ο όμιλος Koç εξαγόρασε μέσα σε μια νύχτα άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που ανέπτυσσαν ελληνικές εταιρείες και ετοιμάζεται να συμμετάσχει στην σχετική πρόσκληση του ΥΠΕΝ για να ζητήσει πάνω από 160 MW ισχύος και 700 MWh χωρητικότητας, το 80% της διατιθέμενης ισχύος στην Κρήτη, κίνηση που αν επιτύχει θα καταστήσει τον τουρκικό όμιλο απόλυτα κυρίαρχο στην αποθήκευση ενέργειας. Επειδή, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, το ζήτημα δεν έχει μόνο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αλλά είναι πρωτίστως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η ΕΕ επενδύει δισεκατομμύρια στη σταθερότητα των ενεργειακών ροών της ΝΑ Μεσογείου και αν τουρκικά κεφάλαια ελέγχουν κρίσιμες υποδομές ενός κράτους-μέλους, υπονομεύεται η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης που οικοδομείται μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό.

Επιστημονικό Συμβούλιο Τσίπρα με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Διάβασα με προσοχή τα ονόματα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και εντόπισα μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτα απ’ όλα είδα πανεπιστημιακούς και τεχνοκράτες από διάφορα πεδία της επιστήμης και των τεχνών, αυτό που μου έκανε εντύπωση, βέβαια, είναι ότι συμμετέχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά με την επιστημονική τους ιδιότητα.

Ποια ονόματα είδα; Της Ζαχαρούλας Τσιριγώτη, Αντιστράτηγου ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία είναι και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, διδάσκουσας Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2025, ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Επανεκκίνησης του κόμματος, προερχόμενη από το ΠαΣοΚ.

Υπάρχουν όμως και στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως τα μέλη της Κεντρικής της Επιτροπής του κόμματος , Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Κοντά στον Αλ. Τσίπρα όμως είναι πλέον και επίσημα ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης που θα είναι υπεύθυνος του Αρχείου του πρώην Πρωθυπουργού. Είδα επίσης όμως και αρκετά στελέχη από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), πνευματικό παιδί του Γιάννη Δραγασάκη.

Φθηνό νερό

Δύο φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες θέλησε να επισημάνει ότι το νερό ήταν και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, με το ελληνικό δημόσιο να κατέχει το 51% της ΕΥΔΑΠ. Κανείς ωστόσο από τη διοίκηση δεν ξεκαθάρισε εάν το επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται προ των πυλών ύψους 2,5 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, θα φέρει και αυξήσεις στα τιμολόγια.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μία αύξηση 2-3 ευρώ το μήνα, με την κυβέρνηση και την ΕΥΔΑΠ να διαβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα θα έχει το πιο ποιοτικό νερό αλλά και το φθηνότερο τιμολόγιο στην Ευρώπη. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό καθώς η κυβέρνηση δεν μας έχει συνηθίσει σε φθηνά τιμολόγια.

Η αυτοκριτική της Ντόρας και ο καβγάς με Κικίλια

Αυτοκριτική έκανε χθες η Ντόρα Μπακογιάννη, όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας εαυτόν «ειδικό στην εσωκομματική αντιπολίτευση»! Ως ειδικός λοιπόν, υποστήριξε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι η παράταξη είναι ενωμένη, και πως «εάν έλειπαν και κάποιες παραφωνίες» θα ήταν ακόμη περισσότερο.

Όσο για την απουσία των Α. Σαμαρά και του Κ. Καραμανλή από την γιορτή στο Πεντάγωνο, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν μάλλον….δηκτική. «Δεν νομίζω ότι έλειψαν σε κανέναν» είπε και αργότερα στη Βουλή είχε «καβγά» με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων σε βάρος του οποίου διατάχθηκε ΕΔΕ μετά τον ξυλαδαρμό ενός ηλικιωμένου από νεαρό άτομο σε πλοίο στο λιμάνι της πόλης. Η Ντόρα πήρε το όπλο της και επέπληξε τον υπουργό έχοντας και διακομματική στήριξη από τα Χανιά.

Ο Πυροσβέστης Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενίοτε πρέπει να παίζει και τον ρόλο του πυροσβέστη. Αυτό έκανε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε για την σύγκρουση Ντόρας Μπακογιάννη και Βασίλη Κικίλια με αφορμή την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων.

Τα καρφιά ένθεν-κακείθεν ήταν πολύ αιχμηρά, με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή φουντώσει. «Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας» είπε, αιχμή που άφησε σαφώς η Ντόρα Μπακογιάννη σε βάρος του Υπουργού Ναυτιλίας, «ούτε αμαυρώνεται η προσφορά ενός επικεφαλής μίας περιοχής που δοκιμάστηκε από τα μεταναστευτικά κύματα».

Η πράσινη ΚΟΕΣ και ο απών Δούκας

Πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. στο ΠαΣοΚ που θα γίνει τη Δευτέρα. Μόνο και μόνο η παρουσία όλων των περσινών μονομάχων για την ηγεσία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί… είδηση μιας και τα όργανα δεν συνεδριάζουν.

Ωστόσο, αυτό που σχολιάστηκε τις τελευταίες ώρες είναι η απουσία του Χάρη Δούκα. Βλέπετε ο δήμαρχος Αθηναίων εδώ και ένα χρόνο έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι για τη Βραζιλία.

Ο Δούκας είναι βασικός ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, που διοργανώνεται ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30. Εκεί όπως έμαθα θα έχει και επαφές με Ευρωπαίους δημάρχους.

Όπως μου είπαν συνεργάτες του ήθελε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ. για να συζητήσει το πως θα γίνει «ένα ανοιχτό πολιτικό και δημοκρατικό συνέδριο» κάτι που θα κάνει στην επόμενη συνεδρίαση της.

Ο Νατσιός κατά Hallowen και οι κολοκύθες!

Μέσα σε όλα τα άλλα, σήμερα στις ΗΠΑ γιορτάζουν το Χάλογουιν που τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και στη χώρα μας. Βέβαια αυτό ενοχλεί πολύ τον pumkinφάγο, Δημήτρη Νατσιό. Για άλλη μια φορά, κατήγγειλε από το βήμα της Ολομέλειας τις κολοκύθες και τα αμερικανόφερτα έθιμα.

«Προσβάλλεται και η ελληνορθόδοξη ταυτότητα της κοινωνίας μας!.. Όλα αυτά τα “ξενόφερτα” εθίζουν τα παιδιά.. σε ένα από τα πάρτι των «χαλαστών» σκοτώθηκαν 5 παιδιά! Αυτό δεν είναι πρόοδος είναι οπισθοδρόμηση». Και συνέχισε, «υιοθετήσαμε αλλοτριωμένους συμβολισμούς που καθιστούν τα παιδιά μας μιμητές ξένων πολιτισμών! – ξένες και αποκρουστικές πρακτικές. Κόντρα στη μόδα της κολοκύθας… να αποβάλλουμε οτιδήποτε ξενικό που απειλεί να αλώσει τις ψυχές των παιδιών μας». Προσοχή λοιπόν στις κολοκύθες…

Η στήριξη της Άννας σε Ανδρουλάκη

Μια βόλτα από τη Βουλή πέρασε η Άννα Διαμαντοπούλου και όσοι δημοσιογράφοι την είδαν στους διαδρόμους του Μεγάρου έσπευσαν να μιλήσουν μαζί της. Φυσικά, δεν μπορούσε να αποφευχθεί το ερώτημα για «την κολλημένη βελόνα» με την ίδια να απαντάει σκωπτικά «πολύ πρωτότυπο ερώτημα». Πάντως, εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη και όπως είπε για πρώτη φορά ένας πρόεδρος κόμματος δέχεται τόσες επιθέσεις…