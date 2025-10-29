Ο Ντίνος Μήτογλου θα παραμείνει μέλος του ελληνικού κορμού του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια. Ο διεθνής ψηλός υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με το «τριφύλλι» και η «πράσινη» ΚΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία με τη σχετική κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2029. Η ενημέρωση συνοδεύτηκε από τις σχετικές φωτογραφίες.

Ταγμένος στα πράσινα ο Μήτογλου

Αφότου το καλοκαίρι του 2017 ο Μήτογλου επέστρεψε από τις ΗΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του έμψυχου δυναμικού του Παναθηναϊκού. Έφυγε μόνο για μία σεζόν, όταν υπέγραψε στη Μιλάνο, προτού επανενταχθεί στην ελληνική ομάδα.

Το 2023-24 ήταν εκ των βασικών παραγόντων στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου με 11.3 πόντους και 6.2 ριμπάουντ σε 28 λεπτά παραμονής στο παρκέ. Εφέτος στην Euroleague έχει 5.1 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά 13:21 λεπτά συμμετοχής.