Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης ανήκουν πλέον στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έδωσαν επίσημη μορφή στην πρόσφατη συμφωνία τους με την ομάδα των βορείων προαστίων και ανακοίνωσαν την από κοινού απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών.

Η ένταξή τους στο ρόστερ προβλέπεται ότι θα γίνει σε δύο χρόνους. Πρώτα θα ενσωματωθεί ο Τεττέη, ο οποίος θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ από την Πρωτοχρονιά του 2026. Το ερχόμενο καλοκαίρι, και μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει με τον Παντελίδη που αρχικά θα παραμείνει δανεικός στην Κηφισιά.

Οι δύο παίκτες είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας του Σεμπαστιάν Λέτο. Παρέα έχουν σκοράρει τα 8 από τα 14 γκολ πρωταθλήματος. Ο Τεττέη έχει στο ενεργητικό του άλλες τέσσερις ασίστ, ενώ Παντελίδης μία.

Μαζί με την αγωνιστική αναβάθμισή τους και το βήμα παραπάνω στην καριέρα τους οι δυο συμπαίκτες θα εξασφαλίσουν και δύο πολύ καλά ατομικά συμβόλαια.

Το βιογραφικό των Τεττέη και Παντελίδη

Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα Με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια και έχει σκοράρει 47 φορές. Άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ, προτού στα 19 του μετακινηθεί στην Κηφισιά. Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη έτσι ώστε να βρει χρόνο συμμετοχής. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του «χρυσού» γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League.