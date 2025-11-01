Να μαζέψει τα ασυμμάζευτα επιχειρεί η κυβέρνηση σχετικά με το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ. Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Ωστόσο, λένε πως η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι αντιδράσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Μάρια Συρεγγέλα, τόνισε πως «με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορήθηκα την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και στην Δυτική Αθήνα -στον Άγιο Ιερόθεο, στο Χαϊδάρι, στο Καματερό. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε πως θα αναθέσουν σε ιδιώτη τη διανομή στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στη Πετρούπολη».

Διερωτήθηκε, «πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων -χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση- και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό -όπως αυτό του Χαϊδαρίου;». Κατέληξε υπογραμμίζοντας πως «η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο με σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται και στους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων».