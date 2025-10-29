Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σήμερα η Κρήτη έχει κλείσει από τρία σημεία, ο ΒΟΑΚ, και περιμένουμε και από όλη την ηπειρωτική χώρα να κάνει το ίδιο, από όλους τους συναδέλφους μας — ειδικά από αυτούς που τους έχουν κατασφάξει τα κοπάδια και δεν τους βρίσκουν μία λύση», λέει στο MEGA ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου.

«Δεν έχουμε άλλον τρόπο»

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού διαμαρτύρονται για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, στο οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως λέει ο κ. Τριανταφυλλάκης, αγρότες και κτηνοτρόφοι επέλεξαν τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, καθώς «δεν έχουν άλλον τρόπο».

«Θα αφήσουμε για μία ώρα τους ανθρώπους να αποσυμφορηθεί η κίνηση που υπάρχει, αλλά ο αγώνας μας θα συνεχιστεί έως και 10 ημέρες. Στις 17:00 η ώρα θα ξανακλείσει ο δρόμος. Για όλα τα επείγοντα περιστατικά θα είναι ανοιχτός — για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, για παιδιά — αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο και φτάνουμε σε αυτό το σημείο».

Ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός για μία ώρα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στις οικίες τους.

«Περιμένουμε από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, μαζί με τον αντιπρόεδρο κ. Χατζηδάκη, να καλέσουν μία επιτροπή ώστε να λύσουν τα προβλήματά μας έμπρακτα και όχι με “θα”, όπως έκανε ο κ. υπουργός», καταλήγει ο κ. Τριανταφυλλάκης.