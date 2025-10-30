Σε 18 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο, τον Σεπτέμβριο του 2024, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 38χρονη Νάντια Κυριάκου.

Οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε μία νεαρή μητέρα δύο παιδιών σοκάρουν. Το αυτοκίνητο που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα κόβει το νήμα της ζωής σε μια νεαρή γυναίκα που οδηγά αμέριμνη.

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά καταδικάστηκε, και με βαριά ποινή (15 χρόνια χωρίς αναστολή) ένας συνοδηγός ο οποίος ήταν σε όχημα που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο.

Το δικαστήριο, εξάντλησε την αυστηρότητα του νόμου και καταδίκασε για πρώτη φορά και συνοδηγό, ο οποίος σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης έπρεπε να αποτρέψει τον οδηγό έτσι ώστε να μην οδηγεί τόσο επικίνδυνα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να μη φτάσει σε αυτό το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ξεσπά ο σύζυγος της 38χρονης Νάντιας

«Δικαίωση δεν θα υπάρξει ποτέ, εγώ προσωπικά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος έτσι λόγω της ποινής. Αυτοί κάποια στιγμή θα ξανά βγουν έξω, θα κάνουν τη ζωή τους είναι άδεια πίσω δε γυρίζει. Εννοείται θα το πάω μέχρι τέλους», είπε ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας.

Ο οδηγός αρνείται ότι ήταν αυτός που κρατούσε το τιμόνι ενώ ο συνοδηγός είπε στο δικαστήριο πως δεν ήταν αυτός που τον προέτρεψε να πατήσει το γκάζι.

«Ο συνοδηγός και ως κάτοχος του αυτοκινήτου είχε παραχωρήσει στον οδηγό το αυτοκίνητο αυτό προκειμένου να το δοκιμάσει ο οδηγός και εν συνεχεία να το αγοράσει», είπε ο δικηγόρος του οδηγού, Χριστόφορος Γκλαβένος.

Η πλευρά των κατηγορουμένων άσκησε έφεση. Η 39χρονη άφησε πίσω της δύο παιδιά, επτά και εννέα ετών.