Ενα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο. Νεκρός είναι ένας νέος, μόλις 23 χρονών, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα, σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την Τροχαία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του πράσινου λόγου, κοντά στα Γλυκά Νερά.

Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.