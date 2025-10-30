Το μεγάλο της ενδιαφέρον για το θέαμα και το Live Entertainment αποδεικνύει η Alter Ego Media, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network, που μεταξύ άλλων, διαχειρίζεται μερικά από τα πλέον ιστορικά θέατρα της Αθήνας. Με αυτήν την κίνηση, η Alter Ego Media διευρύνει τους ορίζοντες των στρατηγικών της επενδύσεών, με την είσοδο της σε έναν σημαντικό κλάδο του πολιτισμού, ενισχύοντας την παρουσία της στην αλυσίδα της δημιουργίας και αξιοποίησης καλλιτεχνικού περιεχομένου.

10 θέατρα και 1 πολυχώρος Πολιτισμού με ετήσια δυναμικότητα 650.000 θεατών

Η Stages Network γεννήθηκε μέσα από το όραμα του γνωστού θεατρικού και τηλεοπτικού παραγωγού, Διονύση Παναγιωτάκη. Μέσα από μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση live εκδηλώσεων και τη διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων, η Stages Network στοχεύει να συνδυάσει την τέχνη με την καινοτομία, αλλάζοντας το τοπίο στον χώρο του σύγχρονου θεάματος, αλλά και τη -μέχρι σήμερα- εμπειρία του κοινού.

Στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Stages Network περιλαμβάνονται 10 ιστορικά θέατρα της πρωτεύουσας: Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη. Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης τον σύγχρονο πολυχώρο Πολιτισμού Stage Seven. Η συνολική δυναμικότητα των 11 χώρων υπερβαίνει τους 650.000 θεατές, ετησίως.

Επένδυση 4.000.000 ευρώ

Η συμμετοχή της Alter Ego Media στη Stages Network θα ανέλθει στο 40% του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την καταβολή 3.000.000 ευρώ για την κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της απόκτησης από την Alter Ego Media, υφιστάμενων μετοχών έναντι 1.000.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Alter Ego Media διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον μερίδιο 9% στην Stages Network, αυξάνοντας τη συνολική της συμμετοχή στο 49%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η Alter Ego Media αποκτά αρχικά το 40%, η εταιρεία θα ασκεί τον έλεγχο της. Αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της Stages Network θα ενσωματώνονται πλήρως στους ισολογισμούς του Ομίλου. Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν από τη Stages Network για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θεατρικών και πολιτιστικών χώρων, καθώς και την ανάπτυξη νέων πολυχώρων ψυχαγωγίας.

Η είσοδος στη Stages Network αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του πλάνου της Alter Ego Media για επέκταση σε νέους, δυναμικούς κλάδους δραστηριοτήτων. Η επένδυση ενισχύει τον στρατηγικό στόχο της διαφοροποίησης εσόδων, προσθέτοντας νέες πηγές εσόδων (εισιτήρια, χορηγίες, licensing) και παρέχοντας στην Alter Ego Media μεγαλύτερη πρόσβαση σε ιδιαίτερα πιστά κοινά.

«Προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού, πολιτιστικού περιεχομένου»

Ο Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου, δηλώνοντας: «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network σηματοδοτεί την επέκτασή μας στον κλάδο του Live Entertainment, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης. Μοιραζόμαστε με τη Stages Network την ίδια προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού, πολιτιστικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση αναβαθμισμένων εμπειριών ψυχαγωγίας για το κοινό. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας και την επένδυση σε νέες μορφές περιεχομένου και αξιοποίησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες».

«Άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται»

«Η συνεργασία με την Alter Ego Media αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία της Stages Network προς την υλοποίηση του οράματός μας: να δημιουργήσουμε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει. Η συμμετοχή της Alter Ego Media μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και να προσφέρουμε στο κοινό ακόμη πιο πλούσιες και πρωτοποριακές εμπειρίες», ανέφερε ο ιδρυτής της Stages Network, Διονύσης Παναγιωτάκης, αμέσως μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας.