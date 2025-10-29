Βάζοντας φούμο στο πρόσωπο και φορώντας στρατιωτική παραλλαγή η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας ξάφνιασε και εντυπωσίασε εχθές καθώς εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη, σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων κοντά στο Αμστερνταμ.

Οπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης η 54χρονη βασίλισσα της χώρας Μάξιμα μετείχε σε δύο εκπαιδευτικές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής.

Σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, η βασίλισσα της Ολλανδίας παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία.

Ετος εθελοντικής θητείας

Οι στρατιωτικές ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νεοσύλλεκτων στις ολλανδικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βαθμό της υπαξιωματικού έχει λάβει η κόρη της βασίλισσας Μάξιμα, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο τη στρατιωτική της εκπαίδευση ενώ παράλληλα σπουδάζει Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ.