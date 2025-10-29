Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντιμίτριεφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, υποστήριξε ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τερματιστεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο Ντιμίτριεφ έκανε τις δηλώσεις του μετά από συνάντηση που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην σκιά της ακύρωσης της συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Βουδαπέστη.

Όπως ανέφερε ο Ντιμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων: «Είμαστε βέβαιοι ότι βρισκόμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και ως ειρηνοποιοί πρέπει να την υλοποιήσουμε».

Ερωτηθείς εάν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή εντός ενός έτους, ο Ντιμίτριεφ απάντησε: «Πιστεύω πως ναι».

Η παρουσία του στις ΗΠΑ και η απάντηση στον Μπέσεντ

Κατά την επίσκεψη του στις ΗΠΑ, ο Ντιμίτριεφ είχε ισχυριστεί ότι Μόσχα και Ουάσινγκτον βρίσκονται κοντά σε μια «διπλωματική λύση» στον πόλεμο.

Ο Ντιμίτριεφ είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Πούτιν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον βοηθό του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσάκοφ. Σε δημόσιες δηλώσεις του, ο Ντιμίτριεφ έχει δηλώσει ότι ο ίδιος επικεντρώνεται στην οικονομική συνεργασία.

Ενδιαφέρον πάντως έχει πως ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, όσο ο Ντιμίτριεφ βρισκόταν στις ΗΠΑ τον αποκάλεσε «Ρώσο προπαγανδιστή» επειδή δήλωσε σε συνεντεύξεις με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες θα οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές στα αμερικανικά βενζινάδικα.

Ο Ντιμίτριεφ απάντησε στα σχόλια του Μπέσεντ, υποστηρίζοντας ότι του κάνουν καλό στην πατρίδα του, όπου δέχεται πυρά από Ρώσους εθνικιστές επειδή επιδιώκει μεγαλύτερη συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ και προωθεί την ειρήνη με την Ουκρανία.

«Ήταν στην πραγματικότητα καλό για μένα επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι στη Ρωσία με αποκαλούν «προπαγανδιστή ειρήνης» ή μερικές φορές ακόμη και, Θεός να φυλάξοι, «προπαγανδιστή της ομάδας του Προέδρου Τραμπ»», είπε ο Ντιμίτριεφ.

Δεν πρέπει η σύγκρουση στην Ουκρανία να κλιμακωθεί σε μεγαλύτερη σύγκρουση

Ο Ντιμίτριεφ εξήρε τη συνεργασία στη διάσκεψη του Ριάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ως των κορυφαίων χωρών σε φυσικούς πόρους στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία αυτή θα βοηθούσε να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής.

«Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στην περιφερειακή σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τη Ρωσία, αλλά δεν θέλουμε να κλιμακωθεί σε μεγαλύτερη σύγκρουση. Και γι’ αυτό πρέπει να τα πάμε καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.