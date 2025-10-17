Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε ενέργεια στο παρκέ και σε συνδυασμό με τα λάθη του έδωσαν το δικαίωμα στη Μακάμπι να έχει κεφάλι στο σκορ, από την αρχή του αγώνα. Η αντίδραση των Πειραιωτών στο πρώτο δεκάλεπτο ήρθε από τα εύστοχα καλάθια του Ντόρσεϊ, αλλά στο δεύτερο είχε προβληματική εικόνα, δέχθηκε καλάθια στον αιφνιδιασμό και έμοιαζε με ομάδα που ήταν… ξεζουμισμένη. Δικαίως, βέβαια, αν αναλογιστούμε το βαρύ πρόγραμμα με τους προηγούμενους αγώνες.

Στην τρίτη περίοδο αν κάποιος έβλεπε το σκορ θα πίστευε ότι ο Ολυμπιακός συνήλθε και άρχισε την αντεπίθεση. Η αλήθεια είναι ότι οι Πειραιώτες ήταν κοντά στο σκορ συνεχίζοντας να έχουν κακή βραδιά, με μοναδικούς να προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση οι Γουόρντ και Χολ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ευστοχία της Μακάμπι και δη του Tζεφ Ντάουτιν που έκανε τη ζημιά, η κακή άμυνα των Πειραιωτών, αλλά και η κακή κυκλοφορία έφεραν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων για τους τυπικά γηπεδούχους. Η ομάδα του Μπαρτζώκα έδειχνε πως δεν είχε την ενέργεια και το καθαρό μυαλό για να επιστρέψει στο ματς, αλλά το κατάφερε! Αρχικά όOρθια την κράτησε ο Μιλουτίνοφ με συνεχόμενους πόντους, παρότι έπαιζε με 4 φάουλ. Το τρίποντο του Γουόρντ 1.14” πριν το φινάλε έριξε τη διαφορά στους τρεις και οι Πειραιώτες έδειξαν σφυγμό, επιστρέφοντας από το -13!

Το έμμεσο τρίποντο (τρεις βολές) του Βεζένκοφ πήγε το ματς στον πόντο, ενώ στα 17 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε πάλι ο Βεζένκοφ με δίποντο έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό! Το κακό για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ότι η Μακάμπι είχε δικό της όλο το χρόνο για την τελευταία επίθεση, το καλό ήταν ότι οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιξαν εξαιρετική άμυνα και κράτησαν το πολύτιμο 95-94, σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, αλλά με καρδιά πρωταθλητή ήρθε το διπλό!