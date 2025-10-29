Η αντίδραση που, μετά την ήττα πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη, έψαχνε η ΑΕΚ στο παιχνίδι Κυπέλλου με την αδύναμη Ηλιούπολη δεν ήρθε ποτέ. Παρόλα αυτά το 1-0 με γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων επέτρεψε στην Ένωση να φτάσει τις τρεις νίκες στις ισάριθμες αγωνιστικές της League Phase και να πιάσει στη βαθμολογία της διοργάνωσης τον ΟΦΗ και τον Άρη (3-1 το Αιγάλεω).

Η ομάδα με τον έναν βαθμό σε επτά παιχνίδια της Super League 2 και τις αλλεπάλληλες αλλαγές προπονητών από την αρχή της σεζόν έβαλε πολύ δύσκολα σε μια ΑΕΚ που δεν φρόντισε να δείξει στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι εμφανώς ανώτερη ποιοτικά παρά το ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς. Μάλιστα κατά πρώτο μισό του αγώνα ήταν η Ηλιούπολη που έφτιαξε κι έχασε τις πιο κλασικές ευκαιρίες με τον Χριστόπουλου να βγαίνει δύο φορές σε θέση βολής, αλλά να μην έχει κατάλληλες εκτελέσεις απέναντι στον Μπρινιόλι.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μεν δοκάρι σε σουτ του Κουτέσα, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα εμφανίστηκαν «φλύαροι» και αγωνιστικά ανεπαρκείς. Η συνθήκη ανάγκασε τον Σέρβο προπονητή της Ένωσης να φέρει από τον πάγκο τους Μάνταλο, Κοϊτά και Καλοσκάμη για ν’ ανεβάσει την πίεσή της και να μεταφέρει σταδιακά το παιχνίδι στο μισό των γηπεδούχων. Στα τελειώματα όμως το πρόβλημα ήταν έντονο και στη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του 90′ φάνηκε ότι ξοδεύτηκε η τελευταία πιθανότητα για το διπλό.

Παρόλα αυτά ο Καλοσκάμης πρόλαβε να νικήσει τον… χρόνο και με buzzer beater έδωσε τη λύση στην ΑΕΚ και μαζί το τρίτο «τρίποντο» στη διοργάνωση.