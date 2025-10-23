Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σημαντική βελτίωση, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο 8-10 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αίθριο καιρό την 28η Οκτωβρίου, φαίνεται πως έρχεται διαταραχή που θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Ειδικότερα, για σήμερα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειώνονται σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα και από τα δυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει το μεσημέρι τους 22-24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα βόρεια παράλια της Κρήτης οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 26°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3-5 μποφόρ, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών σε τμήματα της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς, με ασθενείς ανέμους έως 3 μποφόρ.

Ερχονται 30αρια

Τις τελευταίες φθινοπωρινές βροχές θα ζήσουμε σήμερα και αύριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή (24/10) ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται «εκρηκτική» άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει 8 έως 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. «Δεν αποκλείω τα 30άρια προς το τέλος της εβδομάδας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη, όπου τα θερμόμετρα θα πλησιάσουν τους 30°C την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ωστόσο, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι μια νέα διαταραχή φαίνεται να «παρελαύνει» ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, φέρνοντας εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.