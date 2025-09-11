H doValue Greece εγκαινιάζει στη χώρα μας μια νέα εποχή στον τρόπο διαχείρισης των οφειλών, ανακοινώνοντας την ενσωμάτωση της υπηρεσίας IRIS Payments στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – My e–Servicing Portal.

Η προσθήκη αυτή καθιστά την εταιρεία πρωτοπόρο στον κλάδο της διαχείρισης απαιτήσεων, προσφέροντας στους δανειολήπτες με ενεργές οφειλές μια προηγμένη, πλήρως διασυνδεδεμένη διατραπεζική λύση για άμεσες, ασφαλείς και, κυρίως, δωρεάν πληρωμές, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής IBAN ή άλλων ευαίσθητων τραπεζικών στοιχείων.

Με τη στρατηγική αυτή κίνηση –που αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου ψηφιοποίησης της εταιρείας- η doValue Greece στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών που εγγυώνται ευχρηστία, απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στον χρόνο των πολιτών.

Πώς λειτουργεί το IRIS Payments

Το IRIS Payments είναι το διατραπεζικό σύστημα που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η λειτουργία του για τους συναλλασσόμενους με την doValue Greece βασίζεται σε έναν απλό και παράλληλα εξαιρετικά ασφαλή μηχανισμό, όπου ο χρήστης:

Εισέρχεται στην Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (My e-Servicing Portal) της doValue Greece, στη διεύθυνση secureid.dovaluegreece.gr/login Επιλέγει την πληρωμή μέσω IRIS. Κατευθύνεται αυτόματα και αμέσως στο ασφαλές e-banking περιβάλλον της τράπεζάς του. Επιβεβαιώνει τη συναλλαγή χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους προσωπικούς του κωδικούς e-banking.

Το κρίσιμο πλεονέκτημα σε αυτήν τη διαδικασία είναι η διπλή ταυτοποίηση αφενός και αφετέρου, ότι δεν απαιτείται η εισαγωγή αριθμών IBAN, κωδικών λογαριασμών ή άλλων ευαίσθητων δεδομένων. Η μεταφορά των χρημάτων γίνεται απευθείας και σε πραγματικό χρόνο, ενώ καμία προσωπική πληροφορία δεν αποθηκεύεται ή κοινοποιείται από την πλατφόρμα της doValue, καθώς όλη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον της τράπεζας του χρήστη.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς PSD2 και GDPR, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα

Η νέα υπηρεσία ξεχωρίζει για μια σειρά από πλεονεκτήματα που την καθιστούν μοναδική στην αγορά:

Μηδενικό κόστος: Οι πληρωμές πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρέωση, προμήθεια ή τραπεζικά έξοδα για τον οφειλέτη.

Άμεση εκτέλεση: Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας την άμεση ενημέρωση του λογαριασμού, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια στις αποπληρωμές των οφειλών.

Απόλυτη ασφάλεια: Ο διπλός μηχανισμός ταυτοποίησης (μέσω της πλατφόρμας της doValue και του e-banking της τράπεζας) και η χρήση των κωδικών e-banking αυτοπροσώπως από τον χρήστη, εξαλείφουν οποιουσδήποτε ψηφιακούς κινδύνους.

Απλοποιημένη διαδικασία: Η απαλλαγή από την εισαγωγή IBAN και λογαριασμών κάνει τη διαδικασία απλή και φιλική για κάθε χρήστη.

Συνεχής πρόσβαση: Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από οποιαδήποτε συσκευή (κινητό, tablet ή υπολογιστή).

Υποστηριζόμενες Τράπεζες

Το IRIS Payments υποστηρίζεται ήδη από τις συστημικές τράπεζες της χώρας, με τον κατάλογο να επεκτείνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα, ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank όπως και η Credia Bank και η Viva Wallet.

Για να κάνει χρήση κάποιος της υπηρεσίας, αρκεί να είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My e-Servicing Portal. Η αρχική εγγραφή απαιτεί κινητό τηλέφωνο, e-mail και τους κωδικούς Taxisnet, ενώ για κάθε επόμενη είσοδο, χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς που έχει ορίσει.

Η ενσωμάτωση του IRIS Payments στην πλατφόρμα της doValue Greece πέρα από μία νέα λειτουργία, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και της αγοράς. Επιτυγχάνει τον διπλό στόχο, αφενός να ενισχύει ριζικά την ασφάλεια των συναλλαγών και αφετέρου να απλοποιεί δραστικά τη ζωή των οφειλετών, προσφέροντάς τους μια σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν λύση για την απολύτως ασφαλή διαχείριση των οφειλών τους, με λίγα μόνο κλικ.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://dovaluegreece.gr/iris-payments