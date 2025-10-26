Με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι, έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο στη Λάρισα, ένα βρέφος 18 μηνών.

Το μωρό είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένεια του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνέβη χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το βρέφος άγγιξε ή τράβηξε το τηγάνι.

Το παιδί φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Υπέστη καρδιακή ανακοπή

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το βρέφος υπέστη καρδιακή ανακοπή, όμως οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ωστόσο, η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει – μέχρι στιγμής- τη μετακίνησή του.