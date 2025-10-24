Αν και προηγήθηκε στο σκορ μετά από ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του, ηττήθηκε 3-1 από την Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» κι έμεινε στους τρεις βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League.

Το πρόβλημα τραυματισμού του Μπακασέτα έφερε αλλαγή στην ενδεκάδα, με τον Κόντη να βάζει Κώτσιρα και Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο και Τζούρισιτς αριστερά και τον Τετέ σε ελεύθερο ρόλο.

Αφού πρώτα ο Παναθηναϊκός απορρόφησε την πίεση των γηπεδούχων, άρχισε να ισορροπεί και στο 18ο λεπτό βρήκε το γκολ. Μετά από ωραίο συνδυασμό Κυριακόπουλου και Σφιντέρσκι, ο Έλληνας μπακ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και σούταρε διαγώνια, ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σφιντέρσκι σκόραρε από κοντά με το δεξί.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα σχεδόν σωστά. Το σχεδόν πάει γιατί στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ολιγωρία της άμυνας έφερε το 1-1.

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο καλός που ήταν σίγουρο… ότι δεν θα πάει στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ. Κάτι στραβό θα γινόταν, που έγινε, η Φέγενορντ έπιασε ανοργάνωτη την άμυνα του Τριφυλλιού και ο Ριντ πλάσαρε για το 1-1.

Πριν από την ισοφάριση, οι «πράσινοι» είχαν κλασικές ευκαιρίες για να προηγηθούν 0-2, τις σπατάλησαν είτε από αστοχία είτε από λανθασμένες επιλογές και ο Παναθηναϊκός άφησε να πετάξει μακριά το πλεονέκτημα.

Στο δεύτερο μέρος ήρθε και νέο χτύπημα στα πρώτα λεπτά. Στο 55′ ο Μούσα έφερε την ανατροπή για την ολλανδική ομάδα, πάλι σε φάση ανοργάνωτης άμυνας και κόντρα στη γενικότερη εικόνα της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αναγκασμένος πλέον να επιτεθεί και να τα παίξει όλα για όλα. Επρεπε πρώτα να συνέλθει από το σοκ και να βρει ξανά τα πατήματά του.

Οι αλλαγές του Κόντη και η πίεση έφεραν αλλαγή εικόνας στα τελευταία 15 λεπτά. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2 με το σουτ του Τσέριν, όμως ο τερματοφύλακας της Φέγενορντ απέκρουσε.

Στο 90′ η… σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Η Φέγενορντ έκοψε κάθε ελπίδα των «πράσινων», πάλι «χτύπησε» από αριστερά κι έπειτα από ωραιό συνδυασμό ο Λάριν διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Στις καθυστερήσεις η ομάδα του φαν Πέρσι είχε και δοκάρι, για να πετύχει και τέταρτο γκολ.

Πηγή: sportday.gr