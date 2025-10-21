Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα και το οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος αναδιοργανώνεται πλήρως. Το απόγευμα της Τρίτης (21/10), οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, που κατείχε τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, και τον ευχαρίστησαν για τον ζήλο που επέδειξε αυτά τα 2,5 χρόνια.

Στο αποχαιρετιστήριο κείμενο, με το οποίο έπεσαν οι τίτλοι τέλους, τού αναγνώρισαν ότι η δουλειά του είχε ως «σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας» και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο επόμενο επαγγελματικό βήμα του.

Τι πλήρωσε ο Παπαδημητρίου

Ο Παπαδημητρίου χρεώθηκε τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Η αμφισβήτηση έγινε πολύ πιο έντονη τις τελευταίες εβδομάδες και παράλληλα «κόπηκε» ο ομφάλιος λώρος με την ηγεσία της «πράσινης» ΠΑΕ.

Πλέον αναμένεται η ενημέρωση για τον αντικαταστάτη του στο κομβικό αυτό πόστο της λειτουργίας. Ο Ιταλός Φράνκο Μπαλντίνι, ο νεοπροσληφθείς στρατηγικός σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, έχει ήδη υποβάλει τις προτάσεις του και η απόφαση αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πιάνει δουλειά ο Μπενίτεθ

Σε πρώτη φάση πάντως θα γίνει η ενημέρωση της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ μ’ ένα βασιλικό συμβόλαιο.. Ο Ισπανός θα γίνει αυτομάτως ο τρίτος προπονητής του «τριφυλλιού» από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν.

Όλα αυτά μετά το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (23/10) με την ολλανδική Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική του League Phase στο Europa League. Ως τότε ο Χρήστος Κόντης θα ηγείται του επιτελείου.