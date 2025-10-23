«Το κλίμα αλλάζει» για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά από μια ταραγμένη περίοδο μετά το Brexit. Αυτό είπε στο BBC ο Ευάγγελος Μιτιληναίος, με φόντο την πρόσφατη ευρεία ανησυχία για την εκροή ορισμένων μεγάλων εταιρειών από τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί εμπόδιο για τους Ευρωπαίους και Βρετανούς πελάτες και πως οι πολιτικοί δεν είναι ειλικρινείς σχετικά με το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

Η Metlen απασχολεί σχεδόν 10.000 άτομα σε 40 χώρες και μετέφερε την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα στο Λονδίνο τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Με συνολική αξία άνω των 5 δισεκατομμυρίων λιρών, ήταν η ταχύτερη εταιρεία που εισήχθη στη λίστα FTSE 100 των πιο πολύτιμων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, γράφει το BBC.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση ορισμένων μεγάλων βρετανικών εταιρειών από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, για να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ξένες αγορές.

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι ενώ τον προσέλκυσαν οι πιθανώς υψηλότερες αποτιμήσεις που προσέφεραν οι αμερικανικές αγορές, ένιωθε ότι το Λονδίνο ήταν μια καλύτερη πολιτιστική και επιχειρηματική επιλογή.

Οπως είπε ο ίδιος, «πρώτα από όλα, τα περισσότερα στελέχη μας έχουν ξεκινήσει στην Αγγλία. Όλοι αισθάνονται σαν στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ένα σημαντικό μέρος της επιχείρησής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης επιχείρησης βρίσκεται στην Ευρώπη. Δεν έχουν και τόση σχέση με τις ΗΠΑ».

Χαρακτήρισε τα αμερικανικά χρηματιστήρια «υπερπλήρη», προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα πείσουμε τους ανθρώπους να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον για την εταιρεία [στις ΗΠΑ]».

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φάνηκε «παραμελημένο» τα χρόνια μετά το Brexit, αλλά ότι άλλα χρηματοπιστωτικά κέντρα δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την κατάσταση.

«Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Μιλάνο ή το Άμστερνταμ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το Λονδίνο και, έχοντας αντέξει μια δύσκολη περίοδο, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο για να επιστρέψει στην κορυφή», είπε.

Οι τιμές ενέργειας στη Βρετανία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen ήταν λιγότερο κολακευτικός για την ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, η οποία είναι κρίσιμη για την επιχείρησή του – «μια μικρή ποσότητα μετάλλου είναι ουσιαστικά ενέργεια σε στερεά μορφή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυτιληναίος, ως πρόεδρος της Eurometaux, της ευρωπαϊκής ένωσης για τα μη σιδηρούχα μέταλλα τόνισε ότι το υψηλότερο κόστος ενέργειας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι καταστροφή για αυτές τις επιχειρήσεις.

«Η κατάσταση με το κόστος ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για τη βιομηχανία δεν είναι βιώσιμη», είπε κατηγορηματικά και πρόσθεσε: «Έχουμε εκατοντάδες μέλη. Ένας μεγάλος αριθμός από τις πιο ενεργοβόρες εταιρείες έχουν κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια. Όλα αυτά λόγω της τιμής της ενέργειας. Απλώς δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Είναι τόσο απλό».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι ενώ ο ίδιος ήταν «υπέρ της πράσινης μετάβασης», οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς σχετικά με το κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνταν στις ενεργειακές υποδομές για να την υλοποιήσουν και πως η πλειονότητα των εταιρειών ήταν πρόθυμες όταν ρωτήθηκαν από τους πολιτικούς εάν θέλουν να προχωρήσουν ολοταχώς στην Πράσινη Επανάσταση.

«Αλλά το ερώτημα θα έπρεπε να είναι, είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε το γεγονός ότι το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια θα πρέπει να δαπανηθεί στην πράσινη μετάβαση, και τότε ίσως η απάντηση να ήταν πολύ διαφορετική», είπε.

Πολιτικά μηνύματα

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι η εμπειρία τού να παρακολουθεί κανείς τις επενδύσεις στην πράσινη οικονομία να αυξάνουν τους λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη έκανε τα πολιτικά μηνύματα που έρχονταν από τις ΗΠΑ πιο ελκυστικά για ορισμένους.

Συγκεκριμένα, ως προς αυτό επικαλέστηκε την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη τον περασμένο μήνα, στην οποία αρνήθηκε την κλιματική αλλαγή, αποκαλώντας την «μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο» και απέρριψε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Εννοώ, επηρεάζει πολλούς ανθρώπους στον κόσμο», είπε ο κ. Μυτιληναίος. «Επομένως, μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε, όπως βλέπουμε στην Ευρώπη, ειδικά, δεξιά κόμματα να αρχίζουν να μπλοκάρουν όλο και περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση».

Η απάντηση, υποστηρίζει, είναι να διεξάγουμε μια πιο ειλικρινή συζήτηση.

«Πρέπει να μετρήσουμε τις ανάγκες των κοινωνιών και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου μας, τι έχουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί» είπε σημειώνοντας ότι μια συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση δεν είχε γίνει ποτέ σε μεγάλη κλίμακα.

«Ας τα βάλουμε κάτω. Πόσα χρήματα έχουμε, πόσα από αυτά μπορούμε να ξοδέψουμε σε υποδομές; Και ας βγούμε έξω και ας εξηγήσουμε στον κόσμο, αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα τους έχουμε μαζί μας και θα υπάρξει όλο και μεγαλύτερη αντίσταση».

Ακόμη, ο κ. Μυτιληναίος εμφανίστηκε βέβαιος ότι Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους δασμούς στον χάλυβα.

Για να προστατεύσει τους κατασκευαστές χάλυβα της ΕΕ, το μπλοκ προτείνει δασμό 50% από τον Ιούνιο του επόμενου έτους σε όλες τις εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είπε ότι η συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα έχει βελτιώσει τη σχέση. «Η αίσθησή μου από τις Βρυξέλλες είναι ότι το κλίμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο φιλικό από ό,τι ήταν πριν από τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πρόθυμο να υποστηρίξει την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας – νομίζω ότι το κλίμα είναι πολύ θερμότερο τώρα για να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα».

