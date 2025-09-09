Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών πέτυχε η Metlen, για το πρώτο εξάμηνο. Ουσιαστικά, η Metlen ανακοινώνει τα πρώτα της οικονομικά αποτελέσματα ως εισηγμένη και στο LSE, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και CEO, να χαρακτηρίζει το 2025 «έτος ορόσημο».

Ταυτόχρονα, η Metlen πέτυχε εξαιρετικές, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, επιδόσεις κερδοφορίας στις δραστηριότητες RES και Utility.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,608 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45%, σε σύγκριση με τα 2, 482 δισ., στο α΄ εξάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Στα 445 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), έναντι 474 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ιστορικά υψηλή επίδοση που κατέγραψαν αθροιστικά οι δραστηριότητες των Renewables και του Utility, αντισταθμίστηκε, εν μέρει από τη -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), η οποία δεν συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες. Εξαιρουμένης της επίδοσης της MPP, τα (normalized) EBITDA θα ανέρχονταν στα περίπου 577 εκατομμύρια ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 254 εκατ. ευρώ έναντι 282 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,81 έναντι 2,04 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 2,016 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse).

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της Metlen

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Metlen επιβεβαίωσε τον στρατηγικό της προσανατολισμό, επιτυγχάνοντας ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς δραστηριότητας.

Η εταιρεία σημείωσε ισχυρή επίδοση στον Τομέα των Μετάλλων και κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας, παρά την αρνητική επίδραση της MPP. Εκμεταλλευόμενη την επιχειρησιακή της ισχύ και τις συνέργειες μεταξύ των τομέων, η Metlen κατόρθωσε να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, συνεχίζοντας την πορεία της στρατηγικής της ανάπτυξης.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τα αποτελέσματα της Metlen

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σημείωσε ότι το 2025 ήταν έτος – ορόσημο για την εταιρεία και ανέφερε: «Το 2025 διαμορφώνεται ως έτος-ορόσημο για τη METLEN. Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και την διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day, τον Απρίλιο του 2025, η οποία φιλοξενήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η METLEN παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξη, εισάγοντας νέους στρατηγικούς πυλώνες, που αποσκοπούν στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας», σημείωσε.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος συνέχισε, αναφερόμενος στην παραγωγή γαλλίου και την ανάπτυξη της δραστηριότητας στον τομέα της Άμυνας: «Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η έναρξη νέας γραμμής παραγωγής γαλλίου, ικανής να καλύψει το σύνολο της ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της Άμυνας, μέσω της ανάπτυξης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των Circular Metals, μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μίλησε επίσης για τη σημασία του εταιρικού μετασχηματισμού, που ξεκίνησε η Metlen το 2022: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δυναμική που έχει οικοδομήσει η METLEN από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, εδραιώνοντας τη θέση της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το συνεργατικό μοντέλο και η ολιστική προσέγγιση της Εταιρείας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά σε συνθήκες εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, επιτρέποντας στη METLEN να εξασφαλίσει καίριες στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Και κατέληξε ο κ. Μυτιληναίος: «Με αυτοπεποίθηση, όραμα και σαφή στρατηγική, η METLEN συνεχίζει να διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί, μεταξύ των κορυφαίων διεθνών εταιρειών του κλάδου, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της με σταθερό βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Πηγή: OT.gr